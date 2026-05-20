Live η συζήτηση «Συνταγματική Αναθεώρηση, τι θέλουμε και τι μπορεί να προκύψει»

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση με θέμα τη Συνταγματική Αναθεώρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, στο Κέντρο Λόγου & Τέχνης «Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ».

Η εκδήλωση έχει τίτλο «Συνταγματική Αναθεώρηση – τι θέλουμε και τι μπορεί να προκύψει» και αναμένεται να επικεντρωθεί στις προκλήσεις και τις προοπτικές αλλαγών στο ελληνικό Σύνταγμα, μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων προσκεκλημένων από τον χώρο της πολιτικής, της νομικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ομιλητές της συζήτησης είναι ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην υπουργός και δικηγόρος Χάρης Καστανίδης, ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Ξενοφών Κοντιάδης και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Σωτηρέλης.

Η κοινή παρουσία Δούκα και Καστανίδη προσδίδει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο, στοιχείο που ενισχύει τον πολιτικό συμβολισμό της εκδήλωσης.

Τον συντονισμό έχει ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές αναφορές στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και στο παπανδρεϊκό ρεύμα.