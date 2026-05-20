Ανδρουλάκης κατά Κακλαμάνη για τις υποκλοπές: «Α λα καρτ οι ευαισθησίες του για τις διαρροές από τον διάλογο με τον Δεμίρη»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να ανεβάζει τους τόνους για την υπόθεση των υποκλοπών, μετά την παρέμβαση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τις διαρροές από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε αιχμηρά στον Νικήτα Κακλαμάνη, βάζοντας ξανά στο επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών και την ΕΥΠ, και διερωτήθηκε εάν από τη συνεδρίαση «διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό» ή εάν, αντιθέτως, επιχειρήθηκε να μη μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός. Μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης (18.05.2026) στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, μετά από μια φορτισμένη κοινοβουλευτική ημέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε ευθέως κατά της στάσης του προέδρου της Βουλής.

«Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό από τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας με νόημα: «Ήθελαν να έρθει ο κ. Δεμίρης και να μη μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός και εμείς να σιωπήσουμε». Προανήγγειλε μάλιστα νομικές κινήσεις κατά του διοικητή της ΕΥΠ, υποστηρίζοντας ότι ο Θεμιστοκλής Δεμίρης «δεν εφαρμόζει την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας», προκειμένου, όπως είπε, να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους τέθηκε υπό παρακολούθηση.

Η παρέμβασή του ήρθε λίγες ώρες μετά την οξεία αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος, με αφορμή τη διαρροή του διαλόγου Ανδρουλάκη – Δεμίρη από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, προανήγγειλε έρευνα από την Επιτροπή Δεοντολογίας. «Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή, είναι έως και ποινικό αδίκημα», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ωστόσο, χαρακτήρισε «α λα καρτ» τις ευαισθησίες του Νικήτα Κακλαμάνη για τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αυστηρότητα εξαντλείται επιλεκτικά. Παράλληλα, επέρριψε ευθύνη στον πρόεδρο της Βουλής και για τη μη στελέχωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το χρονικό της έντασης

Η αφετηρία της νέας πολιτικής σύγκρουσης ήταν η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, καθώς οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ καλύπτονται από απόρρητο. Στη συνεδρίαση παρέστη ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον ρωτά εάν στον φάκελο της παρακολούθησής του αναγράφονταν οι λόγοι για τους οποίους διατάχθηκε.

Σύμφωνα με τον διάλογο που διέρρευσε, ο Θεμιστοκλής Δεμίρης απάντησε ότι στον φάκελο «εμπεριέχεται μόνο η διάταξη» και όχι οι λόγοι της παρακολούθησης. Όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρώτησε πού βρίσκονται τα σχετικά έγγραφα, ο διοικητής της ΕΥΠ ανέφερε ότι «πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη.

«Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;», φέρεται να ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον Θεμιστοκλή Δεμίρη να απαντά: «Όχι, δεν λέω αυτό». Στη συνέχεια, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε αν ο διοικητής της ΕΥΠ έχει δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής του, η απάντηση ήταν: «Όχι, δεν τους έχω δει».

Η απάντηση αυτή πυροδότησε νέα αντίδραση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι ο Θεμιστοκλής Δεμίρης «ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί» η παρακολούθησή του.

Ανοικτό παράθυρο για πρόταση δυσπιστίας

Μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών, ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Μεγάρου Μαξίμου. «Η ηθική κρίνεται σε έναν πολιτικό στα δύσκολα. Τώρα που ζορίζεται το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι «η ΝΔ είναι αμετανόητη και πάει τη χώρα πίσω», καλώντας τους πολίτες στις κάλπες να την κάνουν να πληρώσει «το μάρμαρο των χαμένων ευκαιριών».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι «είναι εργαλείο πολιτικής», αλλά «ο λαός είναι ο τελικός κριτής» και πρόσθεσε πως «έχει φτάσει η ώρα της αλλαγής». Όπως είπε, «ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πάει στις κάλπες» και θα επιλέξει είτε «ψήφο διαμαρτυρίας» είτε «κυβερνητική επιλογή», υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητική επιλογή».