Παύλος Μαρινάκης: «Δεν συζητάμε την υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές» – Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του “δεν πληρώνω”»

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης των πολιτών εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε σήμερα (02.09.2026) στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «υπερήφανη» και «ενεργητική» εξωτερική πολιτική ενώ κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι προτείνει λύσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ως προς το κόστος και τη συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

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Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η περίοδος των «ήρεμων νερών», ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι αυτό θα κριθεί στην πράξη.

«Αυτό αποδεικνύεται, αν ισχύει ή όχι, στην πράξη», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης δεν έχει ως βασικό της τίτλο τα «ήρεμα νερά».

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις.

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«Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα “ήρεμα νερά”. Ναι, επιδιώκουμε τον διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο. Για εμάς, μέσα από τον διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «υπερήφανη» και «ενεργητική» εξωτερική πολιτική, η οποία, όπως είπε, «παράγει αποτελέσματα», αποδίδοντας τις επιθέσεις περί «ενδοτικότητας» σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας, κανένα ζήτημα ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου είτε της εταιρείας η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης», ανέφερε.

Όπως τόνισε, «θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο», ενώ ξεκαθάρισε: «Δεν θα ξαναγράψουμε το Διεθνές Δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μία χώρα».

«Όποιος λέει ότι θα μετατρέψει τον πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό, κοροϊδεύει τον κόσμο»

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μία μεμονωμένη παρέμβαση που μπορεί να εξαλείψει το πρόβλημα.

«Όποιος ισχυρίζεται ότι με ένα, δύο ή δέκα μέτρα θα μετατρέψει τον πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό, δηλαδή θα αρχίσουν οι τιμές να μειώνονται, κοροϊδεύει τον κόσμο», είπε, χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο.

Όπως ανέφερε, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα πληθωριστικά κύματα των τελευταίων δεκαετιών.

Παράλληλα, επέκρινε την αντιπολίτευση για την απόδοση του φαινομένου στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για «λαϊκισμό».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το ζητούμενο είναι η αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι καμία πρωτοβουλία δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα, σημειώνοντας ότι ιδιαίτερη σημασία έχουν τα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος.

Αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση και στη μείωση του φόρου εισοδήματος για εργαζομένους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και στις παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών σε σειρά προϊόντων.

Παράλληλα, ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, ειδικά μετά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αυξήσεις τιμών πριν από την εφαρμογή των σχετικών μέτρων.

«Πρέπει εδώ οι αρμόδιες αρχές να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους και να ακούσουμε τις επόμενες ημέρες -είμαι σίγουρος ότι θα γίνει- ελέγχους και πρόστιμα», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για εξαγγελίες που δεν συνοδεύονται από επαρκή κοστολόγηση και διερωτήθηκε από πού θα προκύψουν τα απαιτούμενα κονδύλια.

«Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από Monopoly, τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι, είναι λεφτά τα οποία δεν προκύπτει από πού θα βρεθούν για να δοθούν στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εξαγγελίες Τσίπρα

Σχολιάζοντας τις οικονομικές προτάσεις που αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει διατυπώσει το τελευταίο διάστημα εξαγγελίες συνολικού ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα ο κύριος Τσίπρας, αν σκεφτείτε αυτά που έχει πει για το ρεύμα, για τους νοσηλευτές, όλα όσα θέλει να πάρει από τις τράπεζες, έχει μιλήσει περίπου για 15-20 δισεκατομμύρια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι όλες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης θα πρέπει να κοστολογούνται «ευρώ-ευρώ», όπως, όπως είπε, κάνει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες αξιολογούν τις πολιτικές προτάσεις με βάση και το ιστορικό εφαρμογής τους.

ΠΑΣΟΚ και κόκκινα δάνεια

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι προτείνει λύσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ως προς το κόστος και τη συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

«Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε μια λογική του “δεν πληρώνω”», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η σχετική πρόταση αποδομήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών με βάση τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να οδηγήσει τη χώρα έως το 2030 με αύξηση της απασχόλησης, μείωση του χρέους και φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προτείνει πολιτικές που θα οδηγούσαν, κατά την άποψή του, σε οπισθοδρόμηση.

ΔΕΘ και φοροελαφρύνσεις

Σε ερώτηση για τις οικονομικές ανακοινώσεις που αναμένονται από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και ειδικότερα για το ενδεχόμενο νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο φόρος έχει ήδη μειωθεί κατά 50% επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης στον ΕΝΦΙΑ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο και ότι δεν θεωρεί πως περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό των επικείμενων ανακοινώσεων. Τόνισε, ωστόσο, ότι μεγαλύτερη σημασία από τις ίδιες τις εξαγγελίες έχει η εφαρμογή τους.

«Όσες φορές έχει πάει στη ΔΕΘ ή σε οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία ο πρωθυπουργός και έχει ανακοινώσει κάτι, μετά από λίγο καιρό το έχει εφαρμόσει», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο νέας μείωσης του ΦΠΑ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει συνολικά σε 83 μειώσεις φόρων, εκ των οποίων οι 23 αφορούν τον ΦΠΑ.

Όπως εξήγησε, μία μονάδα μείωσης του ΦΠΑ συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, γεγονός που, όπως είπε, επιβάλλει επιλογές ως προς το πού θα κατευθυνθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

«Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλουμε να μειώσουμε τον ΦΠΑ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προτιμά παρεμβάσεις που έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, όπως η μείωση του φόρου εισοδήματος.

Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε νέες μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες, όπως είπε, θα αφορούν άμεσα ή έμμεσα εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, αλλά και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Όπως ανέφερε, η αύξηση της απασχόλησης κατά περίπου 600.000 θέσεις εργασίας έχει ενισχύσει τα δημόσια έσοδα, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για νέες παρεμβάσεις.

«Αυτά που δίνουμε εμείς κοστολογούνται. Πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά τα δίνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη ποιοτική διαφορά», σημείωσε.

Για το επίδομα των συνταξιούχων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμο μέτρο και όχι για παροχή που αφορά μόνο μία χρονιά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η φιλοσοφία των νέων μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι να στηριχθούν ιδιαίτερα δύο κατηγορίες πολιτών: οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.

«Ναι, στηρίξαμε πολύ τους χαμηλοσυνταξιούχους, γιατί έπρεπε να το κάνουμε, αλλά ένας συνταξιούχος που παίρνει 1.200 ή 1.500 ή λίγο παραπάνω σύνταξη, δεν είναι πλούσιος», ανέφερε. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο είναι η διεύρυνση των δικαιούχων των μέτρων στήριξης.

Για τον Α. Σαμαρά και τη «woke ατζέντα»

Στο πολιτικό μέτωπο, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τον χαρακτηρισμό ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τη λεγόμενη «woke ατζέντα», υποστήριξε ότι το ζήτημα που τέθηκε στη δημόσια συζήτηση προέκυψε από την εφαρμογή ενός ISO και όχι από κυβερνητική πολιτική.

Παράλληλα, επικαλέστηκε επίσημα έγγραφα του 2013 από τον ΕΟΠΥΥ και το ΚΕΕΛΠΝΟ, στα οποία, όπως είπε, υπήρχε επιλογή φύλου «άρρεν, θήλυ, άλλο».

«Ούτε το 2013, ούτε το 2023, ούτε το 2026 υπάρχει, ούτε από εκείνη την κυβέρνηση ούτε από τη σημερινή, woke ατζέντα ή τέτοια ατζέντα», δήλωσε.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε αλλαγή της σχετικής διαδικασίας μόλις διαπιστώθηκε το ζήτημα.

«Δεν θα προσωποποιήσουμε τον αντίπαλο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο δημόσιος διάλογος μετατοπίζεται σε ζητήματα που, κατά την άποψή του, δεν αντανακλούν τις πραγματικές προτεραιότητες των πολιτών.

Αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πολιτικές στα εθνικά θέματα και στην άμυνα, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στις συμφωνίες για ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Όπως είπε, τα κόμματα της ακροδεξιάς και ορισμένα μέσα ενημέρωσης έχουν δημιουργήσει ένα «ψεύτικο αφήγημα ενδοτικότητας», στο οποίο προστέθηκε, όπως υποστήριξε, και η συζήτηση περί «woke ατζέντας».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε: «Το ότι ήρθε και προστέθηκε σε αυτούς και ο κ. Σαμαράς, είναι πρόβλημά του».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προσωποποιήσει την πολιτική αντιπαράθεση.

«Ούτε θα κερδίσουμε ούτε θα χάσουμε τις εκλογές απαντώντας σε ψεύτικα διλήμματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αντίπαλός μας είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος».

Για τον Η. Κασιδιάρη: «Δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση της Δικαιοσύνης»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ο Ηλίας Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης έκανε διάκριση μεταξύ του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και της δυνατότητας ενός κόμματος να συμμετέχει στις εκλογές.

Όπως εξήγησε, «όποιος δεν του έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα, μπορεί να είναι υποψήφιος», ενώ η συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές αποτελεί διαφορετικό ζήτημα και συνδέεται με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

«Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση, στα “παπούτσια” της Δικαιοσύνης. Να υποδείξουμε στη Δικαιοσύνη τι αποφάσεις θα πάρει», τόνισε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση για την προστασία της Δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις, επισημαίνοντας ότι ο αποκλεισμός δεν γίνεται με βάση την ιδεολογία, αλλά με βάση την εγκληματική δραστηριότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού, με αφορμή σχετικό βίντεο που είχε δημοσιεύσει.

Υπογράμμισε ότι η Ιστορία πρέπει να διδάσκεται χωρίς επιλεκτικές αναγνώσεις, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα υπήρξαν περιπτώσεις ανθρώπων που εμφανίστηκαν ως πατριώτες ενώ υιοθετούσαν ναζιστικές θεωρίες, αλλά και περιπτώσεις ανθρώπων που, όπως είπε, υποβάθμιζαν τις θηριωδίες του σταλινισμού.

Απαντώντας στην παρατήρηση ότι με τη θέση αυτή επαναφέρει τη λογική των «δύο άκρων», ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε την ίδια την ευρωπαϊκή απόφαση για την ημέρα μνήμης και υποστήριξε ότι πρόκειται για ιστορικά γεγονότα που «δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Ιστορία».