Politico για Κυριάκο Πιερρακάκη: Από επιστήμονας υπολογιστών στην κεφαλή του Eurogroup

Από την απειλή του Grexit πριν από μία δεκαετία η Ελλάδα εντυπωσιάζει πια με την ανάκαμψή της και «επιβραβεύεται» με την ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, γράφει το «Politico» σε ένα αφιέρωμα για την ιστορική 11η Δεκεμβρίου.

Η χώρα, που παραλίγο να αποβληθεί από την ευρωζώνη, διευθύνει πλέον, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στα ηνία του Eurogroup, τον ισχυρό οργανισμό της ΕΕ που την έσωσε από τη χρεοκοπία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώνει το «Politico», αυτό συνέβη πριν από 10 χρόνια, όταν ο προκάτοχος του κ. Πιερρακάκη περιέγραψε την Ευρωομάδα ως ένα μέρος κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς. Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως πρότυπο δημοσιονομικής σύνεσης, αφού μείωσε δραματικά το χρέος της σε περίπου 147% του ΑΕΠ της – αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

«Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος της εφησυχασμού, την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», έγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην επιστολή για την υποψηφιότητά του. «Η ιστορία μας δεν είναι μόνο εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή».

Λίγοι διπλωμάτες περίμεναν, αρχικά, ότι ο 42χρονος επιστήμονας υπολογιστών και πολιτικός οικονομολόγος θα κέρδιζε τον αγώνα για την ηγεσία της Ευρωομάδας μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του νυν προέδρου, Ιρλανδού Paschal Donohoe τον περασμένο μήνα. Ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Van Peteghem μπορούσε να υπερηφανεύεται για τη μεγαλύτερη εμπειρία του και απολάμβανε μεγάλο σεβασμό εντός της ευρωζώνης, γεγονός που τον έθετε ως τον αρχικό φαβορί για τη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να υποστηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την αξία των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημίωσης ύψους 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία συνέβαλε τελικά στην ήττα του Van Peteghem.

Μη τυπικός

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν είναι τυπικό μέλος του κεντροδεξιού κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το πολιτικό του υπόβαθρο – σημειώνει το «Politico» – είναι σοσιαλιστικό, καθώς από το 2009, όταν η Ελλάδα βυθίστηκε στην οικονομική κρίση, διετέλεσε σύμβουλος του κεντροαριστερού κόμματος ΠΑΣΟΚ. Ήταν μάλιστα ένας από τους Έλληνες τεχνοκράτες που διαπραγματεύτηκαν με τους πιστωτές της χώρας.

Ο απόφοιτος του Χάρβαρντ και του MIT προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του νυν πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος το 2015, επειδή ένιωθε ότι μοιράζονταν το ίδιο πολιτικό όραμα.

Έκανε το μεγάλο πολιτικό του άλμα όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις ελληνικές εκλογές το 2019, μετά από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής του ερευνητικού και πολιτικού ινστιτούτου diaNEOsis. Ορίστηκε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιβλέποντας τις προσπάθειες της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει την ξεπερασμένη γραφειοκρατία της χώρας, υιοθετώντας ψηφιακές λύσεις για όλα, από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έως τις ιατρικές συνταγές.

Αυτές οι προσπάθειες τον έκαναν έναν από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου – σε τέτοιο βαθμό που ο κ. Πιερρακάκης συχνά αναδεικνύεται από τα ελληνικά ΜΜΕ ως πιθανός διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος.

Μετά την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2023, ο 42χρονος πολιτικός ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υποστήριξε μία αμφιλεγόμενη νομοθεσία που άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Μετά την ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου τον Μάρτιο, ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών, όπου επιτάχυνε τα σχέδια αποπληρωμής του χρέους της Ελλάδας προς τους πιστωτές και δεσμεύτηκε να μειώσει το χρέος της χώρας κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το 2030.