Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κεραμεικό για τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκαν, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και «χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ».

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, «οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα, όχι απλά ως σταθμό μετάβασης για τα όμορφα νησιά μας, αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως αυτοτελή προορισμό».

«Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημαίνοντας ότι διατίθενται 350 εκατ. ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα.

Μιλώντας στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία των επενδύσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην ενίσχυση της Αθήνας ως αυτοτελούς τουριστικού προορισμού.

Αποδίδεται το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου Κεραμεικού . Τα εγκαίνια τέλεσε το βράδυ της Τρίτης (15.09.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , τον οποίο υποδέχθηκε στον χώρο η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Κατευθύναμε σημαντικούς πόρους σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά», είπε, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις στον Κεραμεικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις, που υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Κεραμεικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.

Το σπουδαιότερο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, σε χρήση από την Προϊστορική περίοδο έως και την Ύστερη Αρχαιότητα, υπήρξε ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας του αρχαίου κόσμου.

Αναλυτικά η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού:

«Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι, παρότι σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη φθινοπωρινή μέρα του έτους, βλέπω το χαμόγελο στα πρόσωπά σας και νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο, διότι πιστεύω ότι και εσείς αλλά και όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας νιώθουμε ένα δέος. Ένα δέος γι’ αυτόν τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι.

Είναι μια διαδρομή η οποία τώρα, κα Υπουργέ, γίνεται ευκολότερη χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στον Κεραμεικό, διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη δημοκρατία.

Έτσι, νομίζω ότι μέσα από αυτή την περιήγηση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο «ξανασυναντιόμαστε» με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στον χρόνο, μπόρεσε να ανανεώνεται διαρκώς, ώστε να αποτελεί, 2.500 χρόνια μετά, σίγουρα όχι το τέλειο αλλά πάντως το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας.

Νομίζω ότι γι’ αυτό και ταξιδιώτες απ’ όλο τον κόσμο εξακολουθούν, σε ολοένα και μεγαλύτερα νούμερα, να συρρέουν στην Αθήνα για να περιηγηθούν ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο. Ένα μουσείο το οποίο ξεπερνά τα 2.100 στρέμματα, ξεκινώντας και από τη Βασιλίσσης Όλγας, η οποία εντάχθηκε πλέον στο δίκτυο της ιστορικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, συνεχίζοντας στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, για να ανηφορίσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και από την Αρχαία Αγορά -η οποία και αυτή ήταν αντικείμενο πολύ σημαντικών παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης- να καταλήξουν τελικά στον Κεραμεικό.

Μιλάμε, βέβαια, για το ομορφότερο προάστιο της Αθήνας κατά τον Θουκυδίδη, με τον έσω Κεραμεικό πέραν των τειχών να φιλοξενεί κατοικίες, δημόσια κτήρια, αρχαία αγορά, και τον εκτός των τειχών Κεραμεικό να περιλαμβάνει τα εργαστήρια των κεραμέων, το νεκροταφείο, το Δημόσιο Σήμα, του οποίου η ανάδειξη ξεκινά επίσης.

Εκεί ο Περικλής εκφώνησε τον Επιτάφιο Λόγο για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Ίσως -το είπατε- ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της αρχαίας γραμματείας και ένα κείμενο το οποίο τη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους, να είναι ολοένα και πιο επίκαιρο.

Είμαι, λοιπόν, πολύ χαρούμενος, κα Υπουργέ, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον Κεραμεικό. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας συγχαρώ για το εύρος των σημαντικότατων παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην Αττική συνολικά και εξακολουθούν να γίνονται τα τελευταία χρόνια, επί της υπουργίας σας. Με 350 εκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις, υλοποιείται εδώ, στην Αττική, αυτή η εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου.

Όχι μόνο για να σεβαστούμε και να γνωρίζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά και ένας πολιτιστικός πλούτος, ο οποίος δρα πια ως ένας σημαντικότατος πόλος ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας ως ενός αυτοτελούς τουριστικού προορισμού.

Πράγματι, είναι πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα των αφίξεων στην Αθήνα το τελευταίο έτος. Αυξάνονται διαρκώς και ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα όχι απλά ως έναν σταθμό μετάβασης, για να επισκεφθούν τα όμορφα νησιά μας, αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως έναν αυτοτελή προορισμό.

Πιστεύω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αναδείξει και να κάνει περισσότερο γνωστό αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της πρωτεύουσας, να κάνει και την ιστορική σύνδεση στο βάθος των αιώνων, αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία αυτού του τόπου.

Θέλω, τελειώνοντας, να καταδείξω για ακόμα μια φορά τη μεγάλη σημασία που είχε η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να δίνει περισσότερο φως, όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους.

Διότι πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι, πρώτα απ’ όλα, να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο όμορφο μέσα από τις σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αλλά φυσικά το έργο δεν σταματάει εδώ. Έχουμε πολλά ακόμα σημαντικά έργα να παραδώσουμε εντός των επόμενων μηνών. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση. Θα έρθει και αυτή σύντομα, διότι το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού προφανώς δεν σταματά και δεν περιορίζεται μόνο στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Καλορίζικος, λοιπόν, αυτός ο θαυμάσιος χώρος. Και πάλι συγχαρητήρια σε εσάς, κα Υπουργέ, και σε όλες και σε όλους που εργάστηκαν με τόσο μεράκι και τόσο κόπο για να τον αναδείξουν με τόσο καλαίσθητο και ευαίσθητο τρόπο.

Ευχαριστώ πολύ».