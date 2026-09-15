Σπύρος Χαλβατζής: Το τελευταίο «αντίο» στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το απόγευμα της Τρίτης (15.09.2026) τον Σπύρο Χαλβατζή, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, πρώην γραμματέα της ΚΝΕ και πρώην βουλευτή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (12.09.2026) σε ηλικία 79 ετών.

Η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, με συγγενείς, φίλους, συντρόφους, συναγωνιστές και εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου να συγκεντρώνονται για το ύστατο «αντίο». Στο φέρετρο, σκεπασμένο με την κόκκινη σημαία του ΚΚΕ και τον «Ριζοσπάστη», στάθηκαν σε τιμητική φρουρά μέλη του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, σύντροφοι και συναγωνιστές του.

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Το «παρών» έδωσε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ στην τελετή συμμετείχαν μέλη του Πολιτικού Γραφείου, πολυμελής αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής και αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, με επικεφαλής τον γραμματέα του, Θοδωρή Κωτσαντή.

Στην πολιτική κηδεία βρέθηκαν ακόμη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο γραμματέας της του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς και οι Νίκος Μανιός, Πάνος Ρήγας, Σωκράτης Φάμελλος και Νίκος Βούτσης. Παρόντες ήταν επίσης ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας.

Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών και από θέσεις ευθύνης, ενώ η πολιτική του διαδρομή είχε σημαδευτεί από τις διώξεις και τις εξορίες στα χρόνια της δικτατορίας.

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Τριανταφύλλου: «Αλύγιστος αγωνιστής, σεμνός και ασυμβίβαστος»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, Νίκος Τριανταφύλλου, αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία και στην παρακαταθήκη του Σπύρου Χαλβατζή.

«Είμαι σύντροφος και φίλος του Σπύρου του Χαλβατζή από τη Μεταπολίτευση. Δουλέψαμε σε πολλούς τομείς που το κόμμα μας χρέωσε μαζί, στη ΚΝΕ, στο κόμμα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο Σύλλογο των Αντιστασιακών. Ο Σπύρος είναι μία μορφή και του αντιδικτατορικού κινήματος αλλά και του κομμουνιστικού κινήματος. Διακρίθηκε για τη σεμνότητά του, την αγωνιστικότητά του, την εμμονή στην ιδέα ότι ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και εφικτός και όλα αυτά τα χρόνια τόσο στην ΚΝΕ όσο και στο κόμμα αυτό το μήνυμα πέρασε. Χαιρετούμε σήμερα έναν αλύγιστο αγωνιστή του κομμουνιστικού κινήματος, έναν ασυμβίβαστο της ταξικής πάλης, έναν σεμνό λαϊκό αγωνιστή».

Δούρος: «Ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει η γενιά μας»

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Δούρος στάθηκε στη στενή συνεργασία τους και στον ηγετικό ρόλο του Σπύρου Χαλβατζή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

«Τον Σπύρο τον γνώριζα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε για πολλά χρόνια κάτω από την ίδια ιδεολογία και τους ίδιους σκοπούς για την ευημερία του λαού μας, για τη δημοκρατία, για τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό. Τα τελευταία χρόνια τον είχαμε και πρόεδρο στο Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περιόδου του 1967. Ήταν ό,τι το καλύτερο είχε να παρουσιάσει η γενιά μας, το κίνημα το προοδευτικό, το κομμουνιστικό. Ο Σπύρος αντιπροσώπευσε όλες αυτές τις αξίες και αξίζει να τον θυμόμαστε, να του μοιάζουμε όσο μπορούμε και να συνεχίζουμε τον αγώνα».

Σπύρος Χαλβατζής: Μια ζωή δεμένη με το ΚΚΕ και την εργατική τάξη

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, σε οικογένεια με έντονη αγωνιστική και πολιτική παράδοση. Ο πατέρας του, τσαγκάρης στο επάγγελμα, και η μητέρα του υπήρξαν μαχητές του ΕΛΑΣ και μέλη του ΚΚΕ, ενώ ο ίδιος μπήκε από πολύ μικρός στη βιοπάλη, αρχίζοντας να εργάζεται ως γουνεργάτης σε ηλικία μόλις 11 ετών.

Η επαφή του με την οργανωμένη πολιτική δράση ήρθε επίσης σε νεαρή ηλικία. Το 1962 συνδέθηκε με στελέχη της ΕΔΑ στην Καστοριά και συμμετείχε στη συγκρότηση της πρώτης ομάδας νεολαίας της ΕΔΑ στην περιοχή. Αργότερα εντάχθηκε στη Νεολαία Λαμπράκη και μέχρι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 ήταν γραμματέας της οργάνωσης στον Νομό Καστοριάς.

Οι συλλήψεις και οι εξορίες στη δικτατορία

Με την επιβολή της χούντας συνελήφθη και εξορίστηκε αρχικά στη Γυάρο και στη συνέχεια στο Λακκί της Λέρου και στον Ωρωπό.

Τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνελήφθη εκ νέου και οδηγήθηκε για δεύτερη φορά στην εξορία στη Γυάρο.

Οι διώξεις της επταετίας αποτέλεσαν καθοριστικό κεφάλαιο της πολιτικής του διαδρομής. Το ΚΚΕ, στην ανακοίνωσή του για τον θάνατό του, τον ενέταξε στη γενιά των κομμουνιστών των οποίων η ζωή, όπως σημείωσε, «δύσκολα ξεχωρίζει από την ιστορία του ΚΚΕ και του εργατικού-λαϊκού κινήματος».

Από την ΚΝΕ στην ΚΕ του ΚΚΕ

Μετά τη Μεταπολίτευση, ο Σπύρος Χαλβατζής ανέλαβε κεντρικούς ρόλους στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ. Το 1975 εξελέγη στο Γραφείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ενώ στο 2ο Συνέδριο της οργάνωσης εξελέγη γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1986.

Στη συνέχεια εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και συμμετείχε επί σειρά ετών στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, αναλαμβάνοντας σειρά κρίσιμων κομματικών καθηκόντων.