Αποφυλάκιση Κασιδιάρη: Αντιδράσεις των κομμάτων για την πρόθεση του να κατέβει στις εκλογές – «Πρόκληση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής»

Έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο προκάλεσαν τόσο η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένου στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, όσο και η εξαγγελία του για την ίδρυση νέου κόμματος, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο εάν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να διεκδικήσει την επιστροφή του στις επόμενες εκλογές, είτε ως υποψήφιος βουλευτής είτε ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

Η απόπειρα του Ηλία Κασιδιάρη να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή, μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, προκάλεσε «πυρ ομαδόν» από την αντιπολίτευση, με τις αντιδράσεις να κινούνται από το «η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται» του ΠΑΣΟΚ έως το «μνημείο βλασφημίας» του ΣΥΡΙΖΑ, την «πρόκληση» του ΚΚΕ και το «καμία νομιμοποίηση, κανένα ξέπλυμα» της Νέας Αριστεράς.

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Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ακόμη περισσότερο από τη χρονική συγκυρία: η αποφυλάκιση ήρθε μόλις τρεις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση Κασιδιάρη ότι τη Δευτέρα (21.09.2026) θα παρουσιάσει όνομα και πρόγραμμα νέου κόμματος μεταφέρει τη συζήτηση στο επόμενο και δυσκολότερο πεδίο: εάν η επιστροφή που εξαγγέλλει μπορεί να φτάσει μέχρι τις κάλπες.

ΠΑΣΟΚ: «Εδώ έχουμε ιδέες που γίνονται βία»

Στη Χαριλάου Τρικούπη η γραμμή είναι πρωτίστως θεσμική: το ζήτημα, υποστηρίζουν, δεν ξεκινά τώρα και οι δικλείδες της Δημοκρατίας έχουν ήδη δοκιμαστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «αυτά τα ζητήματα τα έχει λύσει ο Άρειος Πάγος», παραπέμποντας στις αποφάσεις με τις οποίες έχει κριθεί ότι καταδικασμένος για τέτοιου είδους αδικήματα δεν μπορεί να αποτελεί ούτε την τυπική ούτε την πραγματική ηγεσία ενός κόμματος.

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«Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται», ήταν το μήνυμα του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος έβαλε και τη διαχωριστική γραμμή που, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, βρίσκεται στον πυρήνα της υπόθεσης: «Εδώ δεν τίθεται ζήτημα για το αν υπάρχουν ή ποιες είναι οι πεποιθήσεις. Εδώ έχουμε ιδέες που γίνονται βία».

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει παράλληλα τη στάση που είχε κρατήσει ήδη από το 2014, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει χωρίς «αστερίσκους» μέτωπο και θεσμική θωράκιση της Δημοκρατίας.

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστια η ευθύνη της Δεξιάς

Στον ΣΥΡΙΖΑ η αντίδραση συνδέεται ευθέως με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αλλά και με την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Η Ρένα Δούρου χαρακτήρισε την αποφυλάκιση Κασιδιάρη, τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας Φύσσα, «μνημείο βλασφημίας». «Όσο το ακριδομάνι της Ακροδεξιάς θεριεύει στην Ευρώπη, τόσο θεωρούμε αναγκαία την ανασύνταξη των προοδευτικών δυνάμεων», είπε, βάζοντας την υπόθεση στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κάδρο. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε παράλληλα «τεράστια ευθύνη» στη Δεξιά, κατηγορώντας την ότι ενσωματώνει στην ατζέντα της θέσεις ακροδεξιών δυνάμεων.

Από την Κουμουνδούρου η συζήτηση ανοίγει και προς την κοινωνική διάσταση. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, υποστήριξε ότι «τους Κασιδιάρηδες στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης», σημειώνοντας ότι ο φασισμός δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στην οργή και την απόγνωση.

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε, πάντως, με δύο φράσεις της Ρένας Δούρου: το κόμμα, είπε, θα πρωτοστατήσει ώστε «να περιθωριοποιηθούν οι ναζί από κάθε σημείο του πολιτικού βίου» και «θα τσακίσουμε και πάλι το αβγό του φιδιού».

ΚΚΕ: «Πρόκληση» η αποφυλάκιση – «Φουσκώνεται από το ίδιο το σύστημα»

Από διαφορετική αφετηρία κινείται το ΚΚΕ, το οποίο δεν περιορίζει την κριτική του στην αποφυλάκιση ή στην πιθανότητα νέου κόμματος, αλλά επιχειρεί να αναδείξει τις ευθύνες συνολικά στο πολιτικό σύστημα.

Η αποφυλάκιση Κασιδιάρη «αποτελεί πρόκληση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής και τις οικογένειές τους», ανέφερε το κόμμα, υπενθυμίζοντας ότι έχει προηγηθεί η αποφυλάκιση σχεδόν ολόκληρης της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης.

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο γγ της ΚΕ του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. «Από τη μία “φουσκώνεται” από το ίδιο το σύστημα και από την άλλη αξιοποιείται», είπε από το βήμα της Βουλής, απορρίπτοντας την εικόνα των νεοναζιστικών δυνάμεων ως «αντισυστημικών».

Το ΚΚΕ καταλογίζει παράλληλα ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στην προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στη δίκη, η οποία, όπως επισημαίνει, ολοκληρώθηκε ύστερα από 11 χρόνια και όχι αμετάκλητα.

Στο ίδιο πλαίσιο αμφισβητεί ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με νομοθετικά και δικαστικά εργαλεία, υποστηρίζοντας ότι η ρίζα του φασισμού βρίσκεται βαθύτερα.

Νέα Αριστερά: «Τα κοστούμια δεν σβήνουν τη Χρυσή Αυγή»

Η Νέα Αριστερά επιχειρεί από την πλευρά της να βάλει στο επίκεντρο τον κίνδυνο πολιτικής κανονικοποίησης του Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του.

Η θέση της είναι ότι η έξοδος από τη φυλακή «δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με πολιτική αθώωση», ούτε μπορεί να οδηγήσει σε λήθη για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.

Η ατάκα της ανακοίνωσης είναι χαρακτηριστική: «Η ιστορία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης και τα ηγετικά στελέχη της ούτε θα ξεχαστούν από τα “κοστούμια” που θα φορέσουν».

Το κόμμα προειδοποιεί ότι πίσω από νέα ονόματα, σύμβολα και εκλογικά οχήματα μπορεί να παραμένει αναλλοίωτος ο ίδιος ιδεολογικός πυρήνας, ενώ επιτίθεται και στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί ότι απέναντι στην επανάκαμψη Κασιδιάρη «νίπτει τας χείρας της».

Και συμπυκνώνει τη στάση του σε τρεις φράσεις: «Καμία νομιμοποίηση, κανένα “ξέπλυμα”, καμία κανονικοποίηση των ναζί».

ΕΛΑΣ: «Δεν αρκεί να μην τον βγάλουμε στην τηλεόραση»

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, σε μια πρώτη αντίδραση, εστίασε στις συνθήκες που δημιουργούν πολιτικό χώρο για την Ακροδεξιά. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Νίκος Νυφούδης χαρακτήρισε τον φασισμό και τον ακροδεξιό εξτρεμισμό «κοινωνικό παράσιτο, που τρέφεται πάνω από τις αποτυχίες του πολιτικού συστήματος».

Κατά τον ίδιο, η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλώς επικοινωνιακή. «Δεν θα περιορίσουμε τον κίνδυνο αν απλά δεν τον βγάλουμε στην τηλεόραση. Θα περιορίσουμε τον κίνδυνο αν δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο πολίτης να νιώσει ασφάλεια», ανέφερε.

Ηλίας Κασιδιάρης: «Θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων»

Ο Ηλίας Κασιδιάρης από τα πρώτα λεπτά έξω από τις φυλακές Δομοκού ότι επιδιώκει να μετατρέψει την αποφυλάκισή του σε πολιτική επανεκκίνηση. Λίγο πριν από το μεσημέρι της Τρίτης (15.09.2026), πέρασε την πύλη των φυλακών, όπου τον περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του, φωνάζοντας «Ηλία θυμήσου, είμαστε μαζί σου» και «Ηλία, σ’ αγαπάμε».

Ακολούθησε η πρώτη πολιτική δήλωση. «Σας είχα δώσει τον λόγο μου ότι μόλις περάσω αυτή την πύλη θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την επόμενη κίνησή του.

Οι συγκεντρωμένοι απάντησαν με το σύνθημα «Νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός», ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι πίσω του βρίσκεται ήδη «ένα μεγάλο εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη». Δήλωσε ακόμη ότι στόχος του είναι «να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης» και κατηγόρησε πολιτικούς αντιπάλους του ότι «κλαίγονται και συνωμοτούν» για να μην επιστρέψει στη Βουλή.

«Στη δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός», ανέφερε, ανακοινώνοντας ότι τη Δευτέρα θα απευθυνθεί στους πολίτες για να παρουσιάσει το όνομα και το πρόγραμμα του νέου πολιτικού σχηματισμού.

Η αποφυλάκισή του ήρθε μετά την έκτιση της ποινής του, με τον πραγματικό χρόνο παραμονής του στη φυλακή να υπολογίζεται σε περίπου επτά χρόνια: έξι χρόνια από τον Οκτώβριο του 2020 και περίπου ενάμιση έτος προσωρινής κράτησης από το 2013, ενώ στο υπόλοιπο της ποινής συνυπολογίστηκαν ημερομίσθια εργασίας στις φυλακές.