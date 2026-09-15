Το ΠΑΣΟΚ απαντά στον Μαρινάκη για το «δορυφόρος του Τσίπρα»: «Προσωπικές απόψεις οι δηλώσεις Πάνα» – «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται»

Με το «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη, σηκώνοντας το γάντι μετά την επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου και την κατηγορία ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει μετατραπεί σε «δορυφόρο» του Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιστρέφει τα πυρά, επαναφέροντας στο προσκήνιο το επίδομα ανεργίας και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο Παύλος Μαρινάκης αξιοποιεί «άστοχες προσωπικές απόψεις» προκειμένου να καλύψει επικοινωνιακά, όπως αναφέρει, τόσο την κυβερνητική συζήτηση για το επίδομα ανεργίας όσο και το ζήτημα των ελέγχων στις ιδιωτικές δομές Υγείας. Παράλληλα, επιστρέφει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο την αιχμή για τον Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τη ΝΔ να εξετάσει τη δική της «σύμπτωση απόψεων» με τον πρώην πρωθυπουργό.

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ΠΑΣΟΚ: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται»

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήρθε μετά τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα», με αφορμή την τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα για την ΕΛΑΣ.

«Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», αναφέρει στην αρχή της ανακοίνωσής του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, περνώντας αμέσως στην αντεπίθεση.

«Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας, που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησής του», σημειώνει.

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Το ΠΑΣΟΚ συνδέει, μάλιστα, την επίθεσή του και με το ζήτημα των ελέγχων στις ιδιωτικές δομές Υγείας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση, επτά χρόνια μετά, αναγνωρίζει ως λάθος την κατάργηση των λεγόμενων «ράμπο Υγείας», οι οποίοι, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, είχαν θεσμοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

«Μάταιος ο κόπος σας», είναι η λακωνική αιχμή που ακολουθεί.

Επιστρέφει την κατηγορία για τον Τσίπρα

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί στη συνέχεια να αντιστρέψει πλήρως την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί πολιτικής προσέγγισης με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Ως πεδία αυτής της «σύμπτωσης» απαριθμεί «τη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, τον νόμο Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές».

Η απάντηση κλείνει με μια σαφή προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να περιχαρακώσει τον πολιτικό της χώρο απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην ΕΛΑΣ: «Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».

Οι δηλώσεις Πάνα που άναψαν φωτιές

Ο νέος γύρος της αντιπαράθεσης άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Απόστολου Πάνα για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ.

«Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; […] Πού είναι το κακό;», είχε αναφέρει ο βουλευτής.

Η τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος συνέδεσε τη δήλωση Πάνα με την προηγούμενη συζήτηση για τις προγραμματικές συγκλίσεις ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

«Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει», είχε σχολιάσει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι «έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής», για να καταλήξει στην αιχμή που πυροδότησε τη νέα απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη: «Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα».