Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης για Ηλία Κασιδιάρη: Δίνεται η δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να εγκρίνει ή να απορρίψει κάποιον που κατεβάζει κόμμα

«Υπάρχει κόσμος που ακούει τις απόψεις ενός ανθρώπου που εξέφραζε ιδέες ναζιστικές, οφείλουμε να εξηγούμε ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Θέση στην πολιτική συζήτηση που άνοιξε μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη έλαβε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει, ανάμεσα σε άλλα, ότι τις νομικές αποφάσεις τις παίρνει η Δικαιοσύνη και ότι οι πολιτικοί έχουν ευθύνη να εξηγήσουν στους πολίτες ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στη χώρα.

Μιλώντας αργά το βράδυ της Τρίτης (15.09.2026) στο Action24, και λίγες ώρες μετά την έξοδο του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η νομοθετική συζήτηση καταλήγει στη Δικαιοσύνη. Αυτή βγάζει τους νόμους. Υπάρχει, όμως, κάτι που δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Υπάρχει κόσμος που ακούει τις απόψεις ενός ανθρώπου που εξέφραζε ιδέες ναζιστικές.

Έχουμε ευθύνη να εξηγούμε στον κόσμο ότι τα πολιτικά άκρα δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν έχουν προτείνει κάτι για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Πρέπει να εξηγήσουμε στα νέα παιδιά ότι δεν θα βελτιωθεί η ζωής τους με ακραίες απόψεις», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφορικά με νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε:

«Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις: από τη μία κατά πόσο μπορεί ο κάθε καταδικασθείς να είναι ο ίδιος υποψήφιος, δηλαδή να έχει το δικαίωμα του ”εκλέγεσθαι”, εκεί είχαμε μία κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.

Ήρθαμε εμείς και κάναμε δύο πράγματα: Αφενός ως προς την ποινή αυτών όλων των ειδεχθών αδικημάτων τις αυξήσαμε στο μέγιστο δυνατό κι ως προς το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων το συνδέσαμε με το Σύνταγμα όπου εκεί – σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης – τότε για τα χρόνια της ποινής δεν θα έχει το δικαίωμα ο ίδιος να είναι υποψήφιος. Αυτό ως προς τον ίδιο».

Στο σημείο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθαρίζει ότι την τελική απόφαση την έχει ο Άρειος Πάγος για το αν μπορεί να είναι ο Κασιδιάρης, τυπικά ή ουσιαστικά να τεθεί επικεφαλής κάποιου κόμματος.

«Ως προς το αν μπορεί ένα κόμμα να έχει τύποις ή ουσία έναν αχυράνθρωπο ως αρχηγό, εκεί κάναμε και πάλι ως κυβέρνηση δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπου ο Άρειος Πάγος δύναται να αποφασίσει αν κρίνει ότι ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος ή ο τυπικός ή ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος είναι καταδικασμένος για κάποια αδικήματα μεταξύ αυτών κι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί να τον αποκλείσει από την εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι για το χρονικό διάστημα της ονομαστικής ποινής, που ορίζει ο Νόμος. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η Κυβέρνηση έχει φέρει νομοθετικές διατάξεις που δίνει στον Άρειο Πάγο τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει μια τέτοια περίπτωση», τόνισε.

Τόσο η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένου στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», όσο και η εξαγγελία του για την ίδρυση νέου κόμματος έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται πλέον στο εάν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να διεκδικήσει την επιστροφή του στις επόμενες εκλογές, είτε ως υποψήφιος βουλευτής είτε ως επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

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