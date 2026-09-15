Πολιτική

Επίθεση Λατινοπούλου σε ΝΔ και Βελόπουλο μετά την άρση ασυλίας: «Ψήφισαν χέρι-χέρι» – «Εάν ήμουν δεκανίκι, θα με είχαν προστατεύσει»

Ανοίγει ο δρόμος για τη διερεύνηση των καταγγελιών σχετικά με την ιδρυτική διακήρυξη της Φωνής Λογικής
Αφροδίτη Λατινοπούλου, Φωνή Λογικής
Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου (Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ - ΜΠΕ)
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Στην αντεπίθεση περνά η Αφροδίτη Λατινοπούλου μετά την άρση ασυλίας της από το Ευρωκοινοβούλιο, επιχειρώντας να αξιοποιήσει πολιτικά την απόφαση για να απαντήσει στις κατηγορίες ότι λειτουργεί ως «δεκανίκι» της κυβέρνησης. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής βάζει στο στόχαστρο τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και τον Κυριάκο Βελόπουλο, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές ψήφισαν «χέρι-χέρι» υπέρ της άρσης.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε βίντεο που ανάρτησε στα social media μετά την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για την άρση ασυλίας, υποστήριξε ότι η στάση της ΝΔ καταρρίπτει, κατά την ίδια, τον ισχυρισμό ότι η Φωνή Λογικής λειτουργεί ως πολιτικό στήριγμα της κυβέρνησης. «Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει», ανέφερε.

Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι»

«Η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι! Τέλος! Τέλος με χρυσά γράμματα!», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει: «Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου».

Η ίδια συνέδεσε ευθέως την ψηφοφορία με τις κατηγορίες περί πολιτικής εγγύτητας προς την κυβέρνηση.

«Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει», είπε.

«Έτρεξαν να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους»

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, στην περίπτωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης βουλευτές της ΝΔ είχαν ταχθεί κατά της άρσης της ασυλίας του.

«Όπως έκανε όταν ήρθε η άρση ασυλίας του Βελόπουλου στο ελληνικό Κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους», ανέφερε.

Η επίθεσή της συνεχίστηκε σε ακόμη υψηλότερους τόνους, με αναφορές σε παλαιότερες υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Τι κάνει νιάου-νιάου λοιπόν στα κεραμίδια; Οι επιστολές του Ιησού μαζί με το ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι, μαζί με τις κηραλοιφές και όλα τα υπόλοιπα πάνε στο ίδιο συρτάρι», είπε.

Και πρόσθεσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ για τους αφελείς που το πίστεψαν, αλλά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν έφαγαν το σανό».

Ευρωκοινοβούλιο: Τι αφορά η άρση της ασυλίας της προέδρου της Φωνής Λογικής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη (15.09.2026) την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ανοίγοντας τον δρόμο για να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τις καταγγελίες για υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη της Φωνής Λογικής που φέρονται να είναι εικονικές ή πλαστές.

Στην απόφαση γίνεται αναφορά στις μηνύσεις στις οποίες βασίζεται το σχετικό αίτημα και στον ισχυρισμό ότι, κατά την ίδρυση της Φωνής Λογικής, ενδέχεται να παραβιάστηκε η νομοθετική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η ιδρυτική δήλωση ενός πολιτικού κόμματος πρέπει να φέρει τις υπογραφές τουλάχιστον 200 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, «σημαντικό μέρος» των υπογραφών φέρεται να είναι «εικονικές ή πλαστές», ενώ οι σχετικές καταγγελίες επεκτείνονται στη χρηματοδότηση και στη λειτουργία του κόμματος, καθώς και στη συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές του 2023 και στις ευρωεκλογές του 2024.

Πρόκειται, πάντως, για καταγγελίες που καλούνται πλέον να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές και όχι για διαπιστωμένη ενοχή της ευρωβουλευτού.

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