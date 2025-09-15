Πολιτική

Πόπη Σεμερτζίδου: Δεσμεύονται Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το όνομα της έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Το πολυσέλιδο πόρισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Μια ακόμα σημαντική εξέλιξη έρχεται από τις έρευνες της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης για το σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις με κεντρικά πρόσωπο το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και πρόσωπα της οικογένειά τους, διαβίβασε πολυσέλιδο πόρισμα στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Συγκεκριμένα, με εντολή του προέδρου της Αρχής για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων, (ανάμεσά τους και η Πόπη Σεμερτζίδου) για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που εισπράχθηκε από επιδοτήσεις και που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν.

Από την Αρχή για το ξέπλυμα, δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης 2 πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Ferrari και Porsche καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που  ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Επιπλέον η δέσμευση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε το πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν και για τα υπόλοιπα χρήματα, που είναι άλλο περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, αν για την είσπραξη των επίμαχων μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Πολιτική
