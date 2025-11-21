Πού ποντάρει η ΝΔ για δημοσκοπική ανάκαμψη και το «αγκάθι» της ακρίβειας που παραμένει

Στα μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2026, που κατατέθηκε χθες Πέμπτη (20.11.25) στη Βουλή, και σε άλλες παρεμβάσεις που ήδη ξεκίνησαν να εφαρμόζονται μέσα στον Νοέμβριο, «ποντάρει» η ΝΔ για την ανάκαμψή της στις δημοσκοπήσεις.

Σε τρεις δημοσκοπήσεις που είδαν χθες το φως της δημοσιότητες, η ΝΔ αποτυπώνεται πρώτο κόμμα, και με διαφορά σχεδόν 16 μονάδων του δεύτερου κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, όμως στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται σταθερά χαμηλότερα από τον «πήχυ» των ευρωεκλογών, και κινείται σε ποσοστό από 22 έως 24,5%.

Όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου, στη δημοσκοπήσεις της Metron Analysis για το Mega αποτυπώνεται στο 29,5%, της Pulse για τον ΣΚΑΪ στο 30% και σε αυτή της MRB για το Open στο 29,1%.

Στα ενδιαφέροντα σημεία των μετρήσεων η τρίτη θέση της Ελληνικής Λύσης, με το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας να δίνουν «μάχη» για την τέταρτη θέση, και η πιθανότητα, όπως καταγράφεται, η επόμενη Βουλή να είναι επτακομματική ή οκτακομματική.

«Νούμερο ένα» πρόβλημα σταθερά η ακρίβεια

Κυρίως όμως, αυτό στο οποίο συγκλίνουν και οι τρεις δημοσκοπήσεις είναι ότι οι πολίτες σταθερά δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που τους ταλαιπωρεί παραμένει η ακρίβεια.

Η κυβέρνηση επενδύει στην «θετική ατζέντα» των παρεμβάσεων της για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ως βασικό αντιστάθμισμα στο μεγάλο «αγκάθι» της ακρίβειας.

Πού «ποντάρει» η ΝΔ για δημοσκοπική ανάκαμψη

Με την εφαρμογή των μέτρων από 1η Ιανουαρίου που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2026 αλλά και με νέες παρεμβάσεις μέσα στο επόμενο έτος για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, το Μαξίμου προσδοκά ότι η δημοσκοπική εικόνα σταδιακά θα βελτιώνεται και θα πετύχει στο δρόμο προς τις εκλογές ποσοστά που θα της επιτρέψουν να ατενίσει με αισιοδοξία τις κάλπες, οι οποίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει ότι θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Με σταθερό το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας, το κυβερνητικό επιτελείο “ποντάρει” και στη στη θετική απήχηση που ήδη καταγράφεται να έχουν στους πολίτες οι ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε πρόσφατα η Ελλάδα με τις Η.Π.Α. με γεωπολιτικό αλλά και αναπτυξιακό αποτύπωμα, και ενώ δρομολογούνται και άλλες συνεργασίες.

Μεγάλη έμφαση δίνουν το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς στο υψηλό ποσοστό -αγγίζει το 20%- που καταγράφεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις να έχει η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων.

Αυτό σημαίνει, όπως εκτιμούν, ότι ένας μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων δεν έχει πάει σε άλλο κόμμα, αλλά παρακολουθεί την κυβέρνηση, κι αυτό δημιουργεί την προσδοκία στο κυβερνών κόμμα ότι μπορεί να επαναπροσεγγίσει αυτούς τους ψηφοφόρους στο δρόμο προς τις εκλογές.

Τα νέα μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων

Στον πυρήνα του προϋπολογισμού του 2026 βρίσκεται η φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και άλλες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης,

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, ενισχύεται άμεσα το εισόδημα των πολιτών μέσω της διαρθρωτικής αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος, με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη.

Εκτός από τη μείωση φορολογικών συντελεστών και την ενίσχυση εισοδημάτων, με κάθε μελλοντική αύξηση αποδοχών, προβλέπει επίσης την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων μέσω της σταδιακής κατάργησης του συμψηφισμού των αυξήσεων των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, με την περαιτέρω αύξηση των συντάξεων βάσει Α.Ε.Π. και πληθωρισμού, καθώς και με την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των ατόμων με αναπηρία κάθε Νοέμβριο.

Οι παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση

Επιπλέον, προβλέπει ειδικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση: μείωση φορολογίας ενοικίων, επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, μείωση τεκμηρίων διαβίωσης αλλά και δημογραφικά και τοπικά κίνητρα, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και η μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Στόχος των μέτρων αυτών, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση της περιφέρειας και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Οι προβλέψεις για επενδύσεις – εργασία και χρέος

Ο προϋπολογισμός προβλέπει άλμα των επενδύσεων: από 4,5% το 2024, σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026, ποσοστά πολλαπλάσια του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Για το 2026 προγραμματίζεται δημόσιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025.

Η άνοδος αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει περαιτέρω το παραγωγικό κενό της χώρας και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα.

Η ανεργία, που αναμένεται να πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό από το 2025, προβλέπεται να βελτιωθεί περαιτέρω στο 8,6% το 2026, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Τέλος, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται σε 3,7% του ΑΕΠ για το 2025 και 2,8% το 2026, ενώ το χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 138,2% του ΑΕΠ, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.