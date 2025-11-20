Πολιτική

Κοντά στις 16 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ σε τρεις δημοσκοπήσεις – Το «αγκάθι» της ακρίβειας και οι απαντήσεις για νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες θεωρούν ότι είναι το θέμα που δυσκολεύει περισσότερο την κυβέρνηση σήμερα ενώ η πλειοψηφία χαρακτηρίζει λάθος τους χειρισμούς για τα ΕΛΤΑ
Με πολύ μικρές αποκλίσεις για τη διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου, δόθηκαν στη δημοσιότητα τρεις δημοσκοπήσεις το βράδυ της Πέμπτης (20/11/25).

Συγκεκριμένα, στις τρεις δημοσκοπήσεις της Metron Analysis, της PULSE και της MRB η ΝΔ εμφανίζεται να προηγείται του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό από 15,6% έως 16%.

Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους περισσότερους Έλληνες στην καθημερινότητά τους παραμένει η ακρίβεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα και των τριών δημοσκοπήσεων, με περίπου μισούς πολίτες να απαντούν ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημά τους σήμερα.

Πώς θα έβλεπαν τη δημιουργία νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, το 37% των πολιτών θεωρεί ότι θα ήταν θετική για το πολιτικό μας σύστημα η ίδρυση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με το 52% να έχει αρνητική γνώμη.

Στη δημοσκόπηση της PULSE το 34% απάντησε αρνητικά και το 24% αδιάφορα στο ίδιο ερώτημα.

Στη δημοσκόπηση της MRB ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων λέει το 68,1%, τα σημερινά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων ψηφοφόρων λέει το 25,1% και ένα 6,8% λέει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Εκτίμηση ψήφου

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis η ΝΔ προηγείται με διαφορά 15,8% ενώ αντίστοιχα, σε αυτή της MRB η ΝΔ είναι «μπροστά» κατά 15,6 μονάδες και σε αυτή της PULSE προηγείται με ποσοστό 16%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο «κανένας», με ποσοστό 34% στη δημοσκόπηση της Metron Analysis και 30,6% σε αυτήν της MRB. 

Πάντως, οι πολίτες θεωρούν ότι το θέμα που δυσκολεύει περισσότερο την κυβέρνηση σήμερα, είναι αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PULSE. 

Αλλά και το θέμα των ΕΛΤΑ απασχολεί ιδιαίτερα τους πολίτες, οι οποίοι κρίνουν αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ποσοστό 77,4% σύμφωνα με την MRB. 

