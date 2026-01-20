Προειδοποίηση Κατζ προς την Τουρκία για Αιγαίο μετά τη συνάντηση με Δένδια

Έμμεση αλλά σαφή προειδοποίηση προς την Τουρκία απηύθυνε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κάτζ, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα, Τρίτη (20.01.2026), με τον Νίκο Δένδια στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Κατζ δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ και η Αθήνα δε θα επιτρέψουν σε «παράγοντες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της περιοχής να εδραιώσουν παρουσία μέσω τρομοκρατίας, επιθετικότητας ή στρατιωτικών πληρεξουσίων — στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο».

Σε κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε ότι οι δύο χώρες δεν πρόκειται να επιτρέψουν την υλοποίηση «επικίνδυνων φιλοδοξιών» σε καίρια γεωπολιτικά μέτωπα. «Όσοι ονειρεύονται να σύρουν την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλουν έλεγχο μέσω του τρόμου ή να αναβιώσουν αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια αποφασιστική συμμαχία ελεύθερων και ισχυρών εθνών, ικανών να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους» σημείωσε, «δείχνοντας» προς την Τουρκία.

Νίκος Δένδιας: «Λειτουργούμε ως ένας άξονας στην Ανατολική Μεσόγειο»

«Συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και τεχνογνωσία ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μη επανδρωμένες πλατφόρμες και ειδικότερα σμήνη από μη επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη. Να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμοι να ανασχέσουμε απειλές και στον κυβερνοχώρο», είπε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και σε ένα εξίσου σημαντικό πυλώνα συνεργασίας, όπως αυτός αφορά το σχήμα «3+1» Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. «Λειτουργούμε ως ένας άξονας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ξέρετε στην περιοχή μας, διακυβεύονται πολλά από πρακτικές αποσταθεροποίησης, από αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας» σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως «η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οποιονδήποτε, χωρίς α διεκδικεί οτιδήποτε».

Η συνάντηση Δένδια-Κατζ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Στο περιθώριο της σημερινής τους συνάντησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισραέλ Κατζ, επιβεβαίωσαν την περεταίρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ.

Η υποδοχή του Ίσραελ Κατζ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγινε στις 10:30 πμ, ενώ ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών καθώς και συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ισραήλ.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, υποδέχτηκα σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών και τις προοπτικές για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους».

Όπως επισημαίνει το Reuters, η αμυντική συμπόρευση των δύο χωρών εδράζεται σε ισχυρούς διπλωματικούς δεσμούς, έχοντας ήδη αποδώσει καρπούς μέσω του κοινού κέντρου αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και των συχνών στρατιωτικών ασκήσεων.