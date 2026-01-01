Πολιτική

Πρωτοχρονιά 2026: Μητσοτάκης, Τασούλας, Κακλαμάνης και Ανδρουλάκης στη δοξολογία στη Μητρόπολη για τη νέα χρονιά

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν στη Μητρόπολη ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και ο Αρχιεπίσκοπος
Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία στη Μητρόπολη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στη Μητρόπολη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η δοξολογία για τη νέα χρονιά σήμερα Πέμπτη (1.1.26).

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα υποδέχθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.

 

Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Η πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη
Ο Βασίλης Βιλιάρδος, ο Χάρης Δούκας, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Νίνα Κασιμάτη, ο Άγγελος Συρίγος και ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης μετά τη θεία λειτουργία στη Μητρόπολη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
