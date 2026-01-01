Πρωτοχρονιά 2026: Μητσοτάκης, Τασούλας, Κακλαμάνης και Ανδρουλάκης στη δοξολογία στη Μητρόπολη για τη νέα χρονιά

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η δοξολογία για τη νέα χρονιά σήμερα Πέμπτη (1.1.26).

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα υποδέχθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.