Προϋπολογισμός 2026: H συζήτηση στη Βουλή

Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα, την Κυριακή (14.12.25) η συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026.

Η συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των πολιτικών αρχηγών και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

Δείτε την τρίτη ημέρα της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό

Έκκληση από Τσιάρα στους αγρότες για διάλογο

Έκκληση «να ξανασκεφτούν την στάση τους οι αγρότες και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου», απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

«Μπροστά μας βρίσκεται η νέα προγραμματική περίοδος, η νέα ΚΑΠ, οι επιπτώσεις από τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ με νέες χώρες, με τρίτες χώρες, η εσωτερική σύγκλιση, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Γι’ αυτό ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος. Γιατί οι λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο τραπέζι», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026 και συμπλήρωσε:

«Στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς. Και από το βήμα του κοινοβουλίου καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να αξιοποιήσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο διάλογος όμως δεν μπορεί να αφορά μόνο τη διαχείριση του σήμερα. Πρέπει να αφορά το restart της αγροτικής παραγωγής. Μια επανεκκίνηση που θα κάνει τον πρωτογενή τομέα ελκυστικό, σύγχρονο ανταγωνιστικό».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε την ανάγκη συμβολής όλων των εμπλεκομένων για την επίλυση των αγροτικών προβλημάτων, επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν είναι μόνο αριθμοί -είναι και προοπτική».

«Και για αυτό εμείς ανοίγουμε τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου», επεσήμανε ο κ. Τσιάρα. «Οι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές, διεθνώς, τιμές, είναι μια αδυσώπητη πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να ελαφρύνουμε το κόστος παραγωγής και να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Το 2025 ήταν μια μεταβατική χρονιά και το 2026 θα είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης στον πρωτογενή τομέα», υπογράμμισε.