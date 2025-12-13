Πολιτική

Προϋπολογισμός 2026: Η συζήτηση στη Βουλή

Με ομιλίες υπουργών και βουλευτών συνεχίστηκε στην Ολομέλεια η δεύτερη μέρα της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του 2026
Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Με ομιλίες υπουργών και βουλευτών συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα, σήμερα Σάββατο (13.12.25) η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.

Στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ανέβηκαν κατά σειρά για τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί, Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας Κώτσηρας, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης.

Live η συζήτηση στη Βουλή

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Πολιτική
