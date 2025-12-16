Προϋπολογισμός 2026: Πέρασε από τη Βουλή με 159 «ναι» και 136 «όχι»

Μετά από 5 ημέρες συζητήσεων στη Βουλή, εγκρίθηκε από την ολομέλεια ο προϋπολογισμός για το έτος 2026 κατά πλειοψηφία, με 159 «ναι» και 136 «όχι».

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Ναι» στον προϋπολογισμό ψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και 3 ανεξάρτητοι, οι Κωνσταντίνος Φλώρος, Γιώργος Ασπίωτης και Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς.

Η διαδικασία έκλεισε με την ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία του προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση από πολλούς θεωρείται και ψήφος εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση.

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

«Ναι» στη διάταξη για τις αμυντικές δαπάνες ψήφισαν 216 βουλευτές, και «ΟΧΙ» 75 και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

«Ναι» στη διάταξη για τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ψήφισαν 236, «ΟΧΙ» ψήφισαν «58» και ένας δήλωσε «παρών».

Σημειώνεται ότι η Νίνα Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιήθηκε υπερψηφίζοντας τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ενώ το κόμμα της καταψήφισε. Οι αμυντικές δαπάνες υπερψηφίστηκαν από 216 βουλευτές, έναντι 75 που καταψήφισαν.

Οι δύο απουσίες που κέντρισαν το ενδιαφέρον στη Βουλή ήταν εκείνη του Αντώνη Σαμαρά και από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αντώνη Παναγιωτόπουλου.