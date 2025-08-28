«Πυρά» Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: «Το νέο κόμμα του θα λέγεται “το λαγούμι”»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης το μεσημέρι της Πέμπτης 28.08.2025 στην οποία στηλίτευσε το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Αρχικά όταν αναφέρθηκε στο κόμμα που φαίνεται ότι θέλει να συστήσει ο Αλέξης Τσίπρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ρώτησε περιπαιχτικά: «Πώς θα το λένε, ξέρετε;» για να απαντήσει η ίδια, «το λαγούμι» στη συνέντευξή της στο OPEN.

Όπως είπε μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας «είναι βουλευτής εν ενεργεία και δύο μήνες τώρα δεν έχει πατήσει στη Βουλή, δεν έχει κάνει μισή ομιλία στη Βουλή και κάνει ζωάρα, ουσιαστικά εισπράττωντας μία αποζημίωση που δεν αντιστοιχεί σε τίποτα».

Συνεχίζοντας είπε πως «όταν ένας εν ενεργεία βουλευτής λέει “μου λείπει η ενεργός πολιτική” στα αλήθεια, καταλαβαίνετε τι λέει: “μου λείπουν τα φράγκα που είχα στην εξουσία” και προφανώς όλη αυτή η κουβέντα για κόμμα είναι κουβέντα για το πώς θα μαζέψει φράγκα ο Τσίπρας που τόσο πολύ τα αγάπησε».

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τη βουλευτική του ιδιότητα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι βουλευτής Πειραιά και αναφέρθηκε στο περιστατικό στην Αίγινα με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της την ώρα που περίμενε το ασθενοφόρο. «Στην περιφέρειά του πέθανε μία γυναίκα, άφαντος ο Τσίπρας… Είναι πάρα πολύ σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας βλέπει την πολιτική σαν μπίζνες».

Στην ερώτηση εάν είναι βαρείς οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε πως «είναι πολύ βαρύ πως αυτός ο τύπος παραμένει στη Βουλή ενώ δεν προσφέρει κανένα έργο».

Συνεχίζοντας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2015, επί πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα και είπε χαρακτηριστικά ότι οι πράξεις του τότε δεν είναι κάτι που συγχωρείται.