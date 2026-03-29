Πυρά της αντιπολίτευσης για την ανάρτηση Μητσοτάκη και τα Τέμπη: «Δεν ντρέπεται για τις δηλώσεις Φλωρίδη»

Ευθείες βολές στην κυβέρνηση εξαπολύουν κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιάζοντας στην οικονομία, τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για τη στάση του απέναντι στις εικόνες από τη δίκη για τα Τέμπη, λέγοντας ότι επιχείρησε «με καθυστέρηση ημερών» να αμβλύνει τις «αλγεινές εντυπώσεις» με εκ των υστέρων συστάσεις «συντονισμού». Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν βρήκε «ούτε δυο λέξεις» για να αναφερθεί στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Predator, κλείνοντας με την αιχμή πως το ΠΑΣΟΚ «αναμένει με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του αυτή την εβδομάδα στη Βουλή».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιχείρησε ακόμη να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα περί «μόνιμης βελτίωσης του εισοδήματος», σχολιάζοντας δηκτικά ότι αυτή συνίσταται, στην πραγματικότητα, στη «σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής». Επικαλέστηκε, μάλιστα, τα στοιχεία της Eurostat, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρέθηκε, σε όρους αγοραστικής δύναμης, «στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία», για να προσθέσει με εμφανή ειρωνεία: «Είναι πραγματικά άξια πανηγυρισμού τέτοια επιτυχία;».

Σε αντίστοιχα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ , ο οποίος, μέσω ανακοίνωσής του, έβαλε στο στόχαστρο τόσο τον πρωθυπουργό όσο και τον υπουργό Δικαιοσύνης, με αφορμή τις δηλώσεις για τη δίκη των Τεμπών. Η Κουμουνδούρου αφήνει αιχμές για την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην αποδοκιμάσει τον Γιώργο Φλωρίδη. «Ο κ. Μητσοτάκης ως πολιτικός προϊστάμενος του κ. Φλωρίδη δεν ντρέπεται για τις δηλώσεις του αυτές, γι’ αυτό τον διατηρεί στη θέση του, γι’ αυτό δεν αναφέρει τίποτα στο κυριακάτικο μήνυμά του. Θέλουμε να ρωτήσουμε αν με την ιδιότητά του ως πατέρας τριών παιδιών ο πρωθυπουργός αισθάνεται κάποια ντροπή για τον εκλεκτό του στο υπουργείο Δικαιοσύνης» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Στο οικονομικό πεδίο, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός «πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου μισθού, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση». Στην ίδια ανακοίνωση, επιχειρεί να συνδέσει την κυβερνητική πολιτική με τη διαρκή πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι «με αυτές τις τιμές στη βενζίνη, στη στέγη και στα σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις αυξήσεις». Επαναφέρει, δε, και το θέμα των απευθείας αναθέσεων, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία και κάνοντας λόγο για «12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων τα τελευταία έξι χρόνια» και «2,2 δισεκατομμύρια μόνο τον τελευταίο χρόνο». Αιχμές αφήνει η Κουμουνδούρου και για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «δίνει πίσω λίγα από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που αντλεί χάρη στον πόλεμο». Σε ό,τι αφορά το Predator, η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία πρόκληση προς τον πρωθυπουργό, ρωτώντας αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τις πρόσφατες δηλώσεις Ντίλιαν ή αν επιλέγει «το δικαίωμα της σιωπής».

Από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος εστίασε στις αναφορές του πρωθυπουργού για τη δικαστική αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη, κατηγορώντας τον ότι λέει «τόσο ξεδιάντροπα ψέματα» για τη δήθεν «κατασκευή» της. Κατά τον πρόεδρο του κόμματος, επρόκειτο απλώς για ανακαίνιση «με τεράστιο κόστος σε σχέση με το πραγματικό», ενώ υποστήριξε πως έτσι «η δικαιοσύνη και η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών απλά δολοφονήθηκε».