Πολιτική

ΕΛΑΣ: Ο Αλέξης Δέδες ο πρώτος υποψήφιος βουλευτής του κόμματος – Από τα διοικητικά της ΑΕΚ στην πολιτική σκηνή

Σύμφωνα με το αθλητικό ρεπορτάζ, αποχωρεί από την «Ένωση» και ετοιμάζεται να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα
O Αλέξης Δέδες / ΑΠΕ
O Αλέξης Δέδες / ΑΠΕ
Πέτρος Κατσάκος
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Το πρώτο όνομα υποψήφιου βουλευτή με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως βγήκε από έναν χώρο που, εκ πρώτης όψεως, δεν παραπέμπει στην κεντρική πολιτική σκηνή, το ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για τον Αλέξη Δέδε, μέχρι σήμερα γ’ αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα του αθλητικού τύπου, αποχωρεί από τη διοίκηση των «κιτρινόμαυρων», έχοντας ενημερώσει την ΠΑΕ για την απόφασή του να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές εκλογές με την ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Η πληροφορία αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες συγκεκριμένες ενδείξεις για τα πρόσωπα με τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του νέου πολιτικού φορέα.

Ο Αλέξης Δέδες δεν είναι άγνωστος στον χώρο των θεσμών του ποδοσφαίρου και της διοίκησης. Στην ΑΕΚ είχε αναλάβει καθήκοντα συμβούλου σε ζητήματα στρατηγικής, αλλά και στις σχέσεις της ΠΑΕ με την ΕΠΟ και άλλους θεσμικούς φορείς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η τελευταία θητεία του στην ομάδα διήρκεσε περίπου 14 μήνες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η εξέλιξη δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά, αλλά είχε δρομολογηθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Ο Δέδες ενημέρωσε τη διοίκηση της ΑΕΚ για την πολιτική απόφαση που έλαβε και πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του, αυτή τη φορά μακριά από τα ποδοσφαιρικά διοικητικά και με κατεύθυνση την κάλπη.

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