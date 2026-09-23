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Πολιτική

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ μετά τον καβγά Φαραντούρη και Σδούκου και τα «χαριεντίσματα»

Στο ΠΑΣΟΚ κάποιοι παίρνουν αποστάσεις και κάποιοι «δείχνουν» την Αλεξάνδρα Σδούκου
Νικόλας Φαραντούρης
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου
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Πολιτικά απόνερα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχει ο on air καβγάς μεταξύ της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη για τα «χαριεντίσματα», αφού ουδείς εκ των δύο αναιρεί όσα είπε και στελέχη στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη δείχνουν να διχάζονται.

Ειδικότερα, η ενόχληση του ΠΑΣΟΚ φάνηκε από νωρίς, όταν περίπου υποχρέωσε σε διευκρινιστική δήλωση τον ευρωβουλευτή, που έσπευσε να εξηγήσει ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε αμιγώς πολιτικά. Στη συνέχεια όμως, ακολούθησαν και επιμέρους δηλώσεις στελεχών του κόμματος που επέλεξαν, ερωτηθέντες σχετικά, να διαφοροποιηθούν.

Αποστάσεις για παράδειγμα, κράτησε η Νάντια Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας (ΑΝΤ1) ότι «δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μία γυναίκα και να της λες ότι ‘χαριεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο’ γιατί προφανώς είναι κάτι που έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα, άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή». Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «δεν δικαιολογεί» τον ευρωβουλευτή του κόμματός της, θυμίζοντας πάντως ότι έκανε διευκρινιστική δήλωση για να εξηγήσει ότι μιλούσε πολιτικά και στο πλαίσιο απάντησής του στα περί δικών του …χαριεντισμάτων με την κυρία Καρυστιανού, με αφορμή μία θεσμική εκδήλωση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Θανάσης Γλαβίνας, υποστήριξε (ΕΡΤnews) ότι κανείς στον πολιτικό λόγο δε θα έπρεπε να χρησιμοποιεί τον όρο «χαριεντίσματα», πολλώ δε μάλλον όταν απευθύνεται σε μία γυναίκα. Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ότι ο κ. Φαραντούρης εξήγησε πως ήταν πολιτική η χρήση του όρου, προσθέτοντας πως αν δεν ήταν, θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη.

Ότι δε θα χρησιμοποιούσε έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά, υποστήριξε (Action 24) η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη, σημειώνοντας όμως ότι ο κ. Φαραντούρης ανταπέδωσε όσα είπε η κ. Σδούκου. «Δεν μπορείς να μιλάς με τέτοιους τρόπους, ο κ. Φαραντούρης δεν έπρεπε να απαντήσει, δε θα το έκανα, αλλά ο χαρακτηρισμός ξεκίνησε από την κ. Σδούκου», είπε, υποστηρίζοντας ότι αν ήταν σεξιστικό το σχόλιο εναντίον της, το ίδιο σεξιστικό ήταν και το δικό της εις βάρος της κ. Καρυστιανού, με την οποία υποστήριξε ότι «χαριεντιζόταν» ο ευρωβουλευτής προ μηνών.

Από την πλευρά της, η Μιλένα Αποστολάκη, πάντως, υποστήριξε ότι της κάνει εντύπωση που ουδείς ενοχλήθηκε από τη ρήση της κ. Σδούκου σε πρώτη φάση ότι ο κ. Φαραντούρης χαριεντιζόταν με την κ. Καρυστιανού. «Φαντάζομαι ότι αν η κ. Σδούκου ζητούσε συγγνώμη από τον κ.Φαραντούρη, είμαι βέβαιη ότι και ο κ. Φαραντούρης θα την ακολουθούσε», είπε μιλώντας στο Mega.

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