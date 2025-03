Ρούμπιο και Γεραπετρίτης συζήτησαν για τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και ο Έλληνας ομόλογός του, Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκαν χθες (28.02.2025) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Στη σημερινή συνάντησή μου με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γεραπετρίτη, συζητήσαμε τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί ως εταίροι, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και κατά τη διάρκεια της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο σε ανάρτηση του στο Χ.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προοπτικές για μελλοντική συνεργασία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αμφότεροι οι υπουργοί επεσήμαναν το στρατηγικό χαρακτήρα των διμερών σχέσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, συμφώνησαν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, της οικονομίας, του εμπορίου και του τουρισμού.

Η συζήτηση στράφηκε και στα θέματα της Μέσης Ανατολής, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να έχει την ευκαιρία να ενημερώσει για τη πρόσφατη περιοδεία και επίσκεψη του στη Συρία.

