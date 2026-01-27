SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε το εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας – Πρώτες πληρωμές τον Μάρτιο

To «πράσινο φως» της Κομισιόν έλαβε το εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου SAFE («Δράση για την ασφάλεια στην Ευρώπη»), μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια επτά ακόμη κρατών-μελών: της Εσθονίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας.

Η Κομισιόν, μετά από αξιολόγηση των «Εθνικών Επενδυτικών Σχεδίων Άμυνας», υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο της ΕΕ για την έγκρισή τους. Το Συμβούλιο έχει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να υιοθετήσει τις σχετικές αποφάσεις και, εφόσον δοθεί η τελική έγκριση, οι πρώτες εκταμιεύσεις για το SAFE αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της προσωρινής κατανομής του SAFE (συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ), για την Ελλάδα έχει εγκριθεί ποσό 787,67 εκατ. ευρώ. Ο κανονισμός SAFE εκδόθηκε στις 27 Μαΐου 2025, ως μέρος του πακέτου «Readiness 2030», με στόχο να επιταχυνθούν οι αμυντικές επενδύσεις μέσω κοινών προμηθειών από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ προβλέπονται δυνατότητες συμμετοχής και για εταίρους όπως η Ουκρανία και χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ.