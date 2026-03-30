Σδούκου: «Εκλογές την άνοιξη του 2027» – «Όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, παίρνει μαζί και κόμμα – έκπληξη»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ απέκλεισε εκ νέου κάθε σενάριο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες και έστρεψε τα πυρά της στη Χαριλάου Τρικούπη, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκαλύψει με ποιους και με ποιους όρους θα κυβερνήσει
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ / EUROKINISSI)

Κατηγορηματική ως προς τον εκλογικό ορίζοντα της κυβέρνησης εμφανίστηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, αποκλείοντας κάθε σενάριο πρόωρων εκλογών. Μιλώντας την Δευτέρα (30.03.2026) στον Alpha 989, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υποστήριξε ότι, εν μέσω διεθνούς κρίσης και με ανοιχτό το μέτωπο του πολέμου, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διαχείριση των συνεπειών και όχι, όπως είπε, «τα μικροκομματικά κέρδη». «Πριν λίγες μέρες ο πρωθυπουργός προσδιόρισε τον χρόνο των εκλογών και είπε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τότε θα γίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Αλεξάνδρα Σδούκου απέρριψε τις σχετικές συζητήσεις για πρόωρες κάλπες ως μέρος ενός γνώριμου πολιτικού και δημοσιογραφικού κύκλου, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση «δεν πρόκειται να βάλει τη χώρα σε αχρείαστες περιπέτειες». Οπως είπε, η Νέα Δημοκρατία «είναι το κόμμα της ευθύνης και της θεσμικότητας» και δεν πρόκειται να λειτουργήσει με όρους τακτικισμού, ακόμη και αν, όπως σημείωσε, υπάρχουν φωνές που συνδέουν τις τρέχουσες δημοσκοπικές επιδόσεις με εκλογικούς σχεδιασμούς. «Η προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση όσων συνεπειών φέρνει ο πόλεμος, όχι τα μικροκομματικά κέρδη», υπογράμμισε.

Αιχμηρή ήταν η κριτική της προς το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το πρόσφατο συνέδριό του. Η Αλεξάνδρα Σδούκου υποστήριξε ότι από τις τοποθετήσεις της Χαριλάου Τρικούπη προέκυψε μόνο ο αποκλεισμός συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να δοθεί απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα ποιον θεωρεί δυνητικό εταίρο εξουσίας. «Δικαιούται να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης με ποιον θέλει ο κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί», είπε, και πρόσθεσε:

«Με τον κ. Τσίπρα και το κόμμα που θα φτιάξει; Με τον ΣΥΡΙΖΑ; Με την κ. Κωνσταντοπούλου; Είναι δικαίωμά του να ξέρει και υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ να μας αποκαλύψει με ποια κόμματα και με ποιους όρους θα συνεργαστεί. Για να ξέρουν και οι πολίτες, ότι όταν ψηφίζεις Ανδρουλάκη, παίρνεις και κάποιον ακόμα μαζί που τώρα κρύβεται. Να ξέρουν όταν ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ τι έρχεται από πίσω».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επέμεινε ότι το κυβερνών κόμμα θα επιδιώξει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, αντιπαραβάλλοντας αυτόν τον στόχο με την, κατά την ίδια, πολιτικά ατεκμηρίωτη φιλοδοξία του ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται ως εν δυνάμει πρώτο κόμμα. «Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την ψήφο των πολιτών όταν έρθουν οι εκλογές και θα επιδιώξει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι «πολύ πιο λογικό» από το να υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, ενώ υπολείπεται δημοσκοπικά, ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές.

Καταδίκη Φλώρου για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου στη Βουλή ζητάει ο εισαγγελέας
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν έριξε γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, περιγράφοντας από την πλευρά του, ότι «έπιασε από το γιακά τον Βασίλη Γραμμένο, του έβαλε τρικλοποδιά και αυτός έπεσε κάτω»
Ο Κωνσταντίνος Φλώρος
Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης να μην ντρέπεται να μας πει με ποιον θα κυβερνήσει, πραγματικός νικητής του συνεδρίου ο Δούκας
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν δίνει σαφές στίγμα διακυβέρνησης, επέμεινε ότι η αυτοδυναμία παραμένει ζητούμενο για τη ΝΔ, ενώ αναφέρθηκε ακόμη στο Άγιο Φως, στη δίκη για τα Τέμπη, στον κατώτατο μισθό και στην πορεία της οικονομίας
Παύλος Μαρινάκης
Πλεύρης: Ο Κουτσούμπας τιμά την έναρξη του εμφυλίου – Εγώ δεν μπορώ να τιμώ όσους κράτησαν την Ελλάδα ελεύθερη;
Πυρά κατά του ΚΚΕ από τον υπουργό Μετανάστευσης με αφορμή εκδήλωση του ΚΚΕ στο Λιτόχωρο για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ - Ανησυχία για νέες μεταναστευτικές ροές
Θάνος Πλεύρης
ΥΠΕΞ: «Το Status Quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό»
Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για την απαγόρευση πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο - «Έδωσα εντολή να τελέσει κανονικά τις λειτουργίες», έγραψε σε ανάρτησή του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Υπουργείο Εξωτερικών
