Σδούκου: «Εκλογές την άνοιξη του 2027» – «Όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, παίρνει μαζί και κόμμα – έκπληξη»

Κατηγορηματική ως προς τον εκλογικό ορίζοντα της κυβέρνησης εμφανίστηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, αποκλείοντας κάθε σενάριο πρόωρων εκλογών. Μιλώντας την Δευτέρα (30.03.2026) στον Alpha 989, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υποστήριξε ότι, εν μέσω διεθνούς κρίσης και με ανοιχτό το μέτωπο του πολέμου, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διαχείριση των συνεπειών και όχι, όπως είπε, «τα μικροκομματικά κέρδη». «Πριν λίγες μέρες ο πρωθυπουργός προσδιόρισε τον χρόνο των εκλογών και είπε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τότε θα γίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Αλεξάνδρα Σδούκου απέρριψε τις σχετικές συζητήσεις για πρόωρες κάλπες ως μέρος ενός γνώριμου πολιτικού και δημοσιογραφικού κύκλου, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση «δεν πρόκειται να βάλει τη χώρα σε αχρείαστες περιπέτειες». Οπως είπε, η Νέα Δημοκρατία «είναι το κόμμα της ευθύνης και της θεσμικότητας» και δεν πρόκειται να λειτουργήσει με όρους τακτικισμού, ακόμη και αν, όπως σημείωσε, υπάρχουν φωνές που συνδέουν τις τρέχουσες δημοσκοπικές επιδόσεις με εκλογικούς σχεδιασμούς. «Η προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση όσων συνεπειών φέρνει ο πόλεμος, όχι τα μικροκομματικά κέρδη», υπογράμμισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιχμηρή ήταν η κριτική της προς το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το πρόσφατο συνέδριό του. Η Αλεξάνδρα Σδούκου υποστήριξε ότι από τις τοποθετήσεις της Χαριλάου Τρικούπη προέκυψε μόνο ο αποκλεισμός συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να δοθεί απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα ποιον θεωρεί δυνητικό εταίρο εξουσίας. «Δικαιούται να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης με ποιον θέλει ο κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί», είπε, και πρόσθεσε:

«Με τον κ. Τσίπρα και το κόμμα που θα φτιάξει; Με τον ΣΥΡΙΖΑ; Με την κ. Κωνσταντοπούλου; Είναι δικαίωμά του να ξέρει και υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ να μας αποκαλύψει με ποια κόμματα και με ποιους όρους θα συνεργαστεί. Για να ξέρουν και οι πολίτες, ότι όταν ψηφίζεις Ανδρουλάκη, παίρνεις και κάποιον ακόμα μαζί που τώρα κρύβεται. Να ξέρουν όταν ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ τι έρχεται από πίσω».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επέμεινε ότι το κυβερνών κόμμα θα επιδιώξει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, αντιπαραβάλλοντας αυτόν τον στόχο με την, κατά την ίδια, πολιτικά ατεκμηρίωτη φιλοδοξία του ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται ως εν δυνάμει πρώτο κόμμα. «Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την ψήφο των πολιτών όταν έρθουν οι εκλογές και θα επιδιώξει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι «πολύ πιο λογικό» από το να υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, ενώ υπολείπεται δημοσκοπικά, ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές.