Το Μαξίμου βάζει τέλος στις συζητήσεις για πρόωρες εκλογές, αλλά τα αντίθετα σενάρια φουντώνουν

Να κλείσει κάθε δημόσια συζήτηση για πρόωρες εκλογές επιχειρεί το Μαξίμου, ωστόσο το γεγονός ότι ημέρα με την ημέρα πληθαίνουν οι εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες αναζωπυρώνει τα σενάρια που θέλουν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να βρίσκεται σύντομα ενώπιον τελικών αποφάσεων.

«Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία πολύ μεγάλη κρίση, μία ακόμα κρίση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου το ζητούμενο για κάθε χώρα είναι η σταθερότητα και σε οικονομικό, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Real fm), σε μια προσπάθεια να βάλει τελεία σε αυτή τη συζήτηση για τις εκλογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φωτιά» παίρνουν τα πολιτικά «πηγαδάκια»

Ωστόσο, το θέμα συζητείται ζωηρά στα «γαλάζια πηγαδάκια», και όχι μόνο.

Τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη που τάσσονται υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, εκτιμούν ότι ο πόλεμος – η αποκλιμάκωση του οποίου δεν μοιάζει ορατή – μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες οικονομικές αβεβαιότητες, με πιθανότατο το ενδεχόμενο ανατροπής των κυβερνητικών σχεδιασμών.

Οι εισηγήσεις με «όπλο» τα θετικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων

Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρούν ότι η ΝΔ πρέπει να αξιοποιήσει άμεσα το θετικό δημοσκοπικό μομέντουμ που δημιουργείται για το κυβερνών κόμμα, το οποίο, αυτή τη στιγμή, στις μετρήσεις, στην εκτίμηση ψήφου κινείται στο 31 – 32%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελειώνει η ακρίβεια, αν τελειώσει ο πόλεμος;

Με φόντο και τις εκτιμήσεις ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, θα χρειαζόταν ακόμη και έξι μήνες για να ομαλοποιηθεί η αγορά της ενέργειας, είναι αρκετοί αυτοί που πιστεύουν ότι έρχεται ένα νέο «κύμα» ακρίβειας, το οποίο θα λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν οι συρράξεις συνεχιστούν επί μακρόν. Κι αυτό, όπως υποστηρίζουν, δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση μόνο με εθνικούς πόρους για τη στήριξη των πολιτών, κι ενώ το «καλάθι» που σχεδίαζε να ανακοινώσει ο Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ «συρρικνώνεται».

Με το «βλέμμα» στις Βρυξέλλες

Έτσι, καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του πρωθυπουργού θα παίξει η αντίδραση των Βρυξελλών. Το πόσο γρήγορα, και αν τελικά, λάβει την απόφαση για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής – για να έχουν έτσι τα κράτη – μέλη δημοσιονομική ευελιξία για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κ. Μητσοτάκης: «Διατηρούμε εφεδρείες»

«Επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά» υπογράμμισε ο Κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του.

«Η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα» προσθέτει ο πρωθυπουργός, ο οποίος επανειλημμένα έχει τονίσει ότι δεν υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών και ότι θα διεξαχθούν το 2027.

Κ. Πιερρακάκης: «Η κρίση του πολέμου δεν θα γίνει κοινωνική κρίση»

«Κανείς δεν θα μείνει μόνος στην κρίση. Το κράτος θα είναι παρόν (…). Η κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα γίνει κοινωνική κρίση στην Ελλάδα. Και αυτό, συνιστά τη δική μας ευθύνη. Και την αναλαμβάνουμε πλήρως» δήλωσε και ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο «Forum Πελοποννήσου 2026».

Ο ρόλος των υποθέσεων των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σημαντικό ρόλο στις εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες παίζουν και οι πολιτικές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό από μία σειρά υποθέσεων, κυρίως αυτών όπως των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εν αναμονή μάλιστα και της δεύτερης δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αρκετά στελέχη να εκφράζουν ανησυχία για το πόσο μπορούν να απειλήσουν την δημοσκοπική άνοδο της Ν.Δ..

Τέλος, είναι πολλοί αυτοί που εκτιμούν ότι αν επισπευστούν οι εκλογές, τα υπό ίδρυση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα έχουν αρκετό χρόνο για να αποκτήσουν δυναμική που θα φέρει ανακατατάξεις στην πολιτική σκηνή, ενώ «ποντάρουν» και στον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης.

Τα σενάρια για τον χρόνο των πρόωρων εκλογών

Είναι ίσως η πρώτη φορά από το 2019, που παρ’ ότι ο πρωθυπουργός δηλώνει κάθετα ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της, «γαλάζια» στελέχη επιμένουν ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για πρόωρες κάλπες ακόμη και στα τέλη της άνοιξης ή μέσα στο καλοκαίρι, ενώ κάποιοι εκτιμούν ότι σε κάθε περίπτωση η προσφυγή στις κάλπες θα πρέπει να γίνει το αργότερο μετά τη ΔΕΘ.

Οι εισηγήσεις για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας

Από την άλλη πλευρά, δεδομένου πως τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δεν αποτυπώνουν αέρα αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα, άλλα στελέχη εκφράζουν τη θέση ότι οι εκλογές πρέπει «να γίνουν στην ώρα τους», το 2027, έτσι ώστε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να έχουν επαρκή χρόνο να διαχειριστούν αυτή τη νέα οικονομική κρίση, με διεθνείς προεκτάσεις.