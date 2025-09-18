Σε αυξημένη ετοιμότητα η Αθήνα λίγο πριν την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Οι Navtex, τα 23 νησιά του Αιγαίου και το απαρχαιωμένο «Πίρι Ρέις»

Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία που απειλεί με «κύματα» στο Αιγαίο.

«Δεν ανησυχώ (για θερμό επεισόδιο), αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιστροφή της Τουρκίας στις παλιές, προκλητικές τακτικές, φανερά εκνευρισμένη από μία σειρά ενεργειών της Ελλάδας, με τις οποίες βάζει «αγκάθια» στην αναθεωρητική στρατηγική της γείτονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προκλήσεις με NAVTEX και παραβάσεις στον αέρα από την Τουρκία

Τελευταία «σπασμωδική» κίνηση, η χθεσινή NAVTEX, με την οποία επαναφέρει τα περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών, ανεβάζοντας την κλίμακα έντασης και προκλητικότητας στο Αιγαίο.

Ενοχλημένη από την διακλαδική άσκηση ετοιμότητας των Ελληνικών Ενόπλων, που διέταξε αιφνιδιαστικά χθες ο Α/ΓΕΕΘΑ Δημ. Χούπης, υποστηρίζει ότι τα νησιά: Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κω και Καστελόριζο «είναι σε μόνιμο καθεστώς αποστρατικοποίησης».

«Για αυτό το λόγο στρατιωτικές ενέργειες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών» δηλώνει η Άγκυρα και δεσμεύει θαλάσσια περιοχή, που εκτείνεται από τα ανατολικά της Άνδρου και της Τήνου μέχρι τα βορειοδυτικά της Σάμου, για αεροναυτικές ασκήσεις δίχως πυρά σήμερα το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και δεν έμεινε μόνο εκεί

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, προχώρησε σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Ερωτήματα για τη μη εφαρμογή της NAVTEX για το «Πίρι Ρέις»

Είχε προηγηθεί η NAVTEX για την έξοδο του «Πίρι Ρέις» (το παλιό «Σισμίκ») στο Αιγαίο, το οποίο πάντως, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, δεν τέθηκε σε εφαρμογή, και το ερευνητικό πλοίο παρέμενε δεμένο στη μαρίνα της Σμύρνης, εγείροντας ερωτήματα για το αν η Τουρκία έχει «δεύτερες» σκέψεις.

«Πάγια τακτική»

Συνδέονται αυτές οι κινήσεις της Άγκυρας (και) με την συνάντηση Κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν, η οποία από την ερχόμενη Τρίτη (23 Σεπτεμβρίου) και μετά, μπορεί δυνητικά ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του OHE;

Έγκυροι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι «πάγια η τακτική» η Άγκυρα να κλιμακώνει την ένταση, είτε σε επίπεδο ρητορικής, είτε με προκλητικές αλλά προσεγμένες κινήσεις στο πεδίο, πριν από κρίσιμες επαφές.

Κ. Μητσοτάκης: «Έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας»

«Να περάσω ένα μήνυμα ηρεμίας σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και, σε κάθε περίπτωση, εμείς με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαύλους, ειλικρινή συζήτηση. Θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης (Ant1), επιβεβαιώνοντας ότι μέχρις στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη.

«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση» τόνισε.

Γιατί «δείχνει τα δόντια της» η Τουρκία;

Η Άγκυρα «δείχνει τα δόντια της» τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, «στριμωγμένη από την αυξανόμενη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας» εκτιμούν αρμόδιες πηγές.

Τι εκνευρίζει την Τουρκία;

Η συμμετοχή της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, που ακυρώνει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, που ακυρώνει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Οι επαφές της Αθήνας με Βεγγάζη και Τρίπολη για τον καθορισμό ΑΟΖ με την Ελλάδα, κι ενώ χτες ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Σαλέμ αλ Μπαούρ, συμφώνησαν να επανεκκινήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις τον Οκτώβριο.

Η συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ για μεταφορά LNG στην Ευρώπη με κόμβο τη χώρα μας

Οι ελληνικές πρωτοβουλίες για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα περιβαλλοντικά πάρκα στο Αιγαίο,

Η «κόκκινη γραμμή» που βάζει η Ελλάδα για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE. Το ότι κραδαίνει το χαρτί του βέτο αν η Άγκυρα δεν άρει το casus belli κατά της χώρας μας.

Σχέδια αντίδρασης από την Αθήνα

«Δεν ανησυχώ (για θερμό επεισόδιο), αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας» δήλωσε ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη του στον AΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αθήνα, από τη στιγμή που η Άγκυρα «γρύλισε» με έξοδο του «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, δόθηκε η εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις να θέσουν επί χάρτου σχέδια αντίδρασης για την περίπτωση που θα υπήρχε κλιμάκωση στο πεδίο.

Μάλιστα, φέρεται να εξετάστηκε ακόμη και η επιστροφή των δύο φρεγατών μας που επιτηρούν στα όρια Ελλάδας και Λιβύη για μεταναστευτικές ροές.

Ασκήσεις ετοιμότητας

Η Αθήνα βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χθεσινή, αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας, γνωστή και ως «Δύναμη Δέλτα», και το σύνολο των αεροσκαφών – από τα F16 και τα υπερσύγχρονα Ραφάλ, μέχρι τα Φάντομ και τα Μιράζ – αλλά και Αερομεταφερόμενα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Στο Αιγαίο είχε ακροβολιστεί ο ελληνικός στόλος, στον Έβρο επιχείρησαν 2 αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες, ενώ οι ειδικές δυνάμεις «έτρεξαν» σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στο Ανατολικό Αιγαίο.

Αιχμηρό σχόλιο από τον Δένδια

«Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Δεν έχουν σχέση με το “Πίρι Ρέις”. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την έξοδο του από το Μέγαρο Μαξίμου.

Και 4η φρεγάτα ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ

Κατά τη σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της αμυντικής μας δύναμης με μία 4h Φρεγάτα, του «Θεμιστοκλή», τύπου Belharra Standard 2++, η οποία «θα έχει περισσότερες επιχειρησιακές δυνατότητες αφού θα κατασκευαστεί στην έκδοση Standard 2++», όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα, θα υπάρξει και αναβάθμιση των τριών φρεγατών που είναι υπό παραλαβή από την Ελλάδα.