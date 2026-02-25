Πολιτική

Σε δίκη παραπέμπεται ο Γιάνης Βαρουφάκης μετά τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά

Η υπόθεση αφορά την κατηγορία της «πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών», με την εκδίκαση να έχει προσδιοριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026
Γιάνης Βαρουφάκης
Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε δίκη παραπέμπεται ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, με την κατηγορία της «πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών», όπως γνωστοποίησε το κόμμα με ανακοίνωσή του. Κατά την ίδια ενημέρωση, η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Η υπόθεση συνδέεται με δημόσιες τοποθετήσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σε podcast, στις οποίες είχε αναφερθεί σε παλαιότερη προσωπική εμπειρία χρήσης ναρκωτικών, μεταξύ άλλων ecstasy και κάνναβης. Για τις συγκεκριμένες δηλώσεις του γραμματέα του ΜέΡΑ25 είχε διαταχθεί τον Ιανουάριο προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το συγκεκριμένο αδίκημα ή άλλο ποινικά κολάσιμο αδίκημα.

Στην ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 αποδίδει την παραπομπή σε πολιτική στοχοποίηση του γραμματέα του και εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για «χειραγώγηση» και για επικίνδυνη εξέλιξη σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις εξαρτήσεις. Παράλληλα, καλεί πολιτικές δυνάμεις, επιστημονικούς φορείς και πολίτες να τοποθετηθούν δημόσια για την υπόθεση.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 για τη δίκη του Γιάνη Βαρουφάκη 

«Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών» (στις 16 Δεκεμβρίου 2026) αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια χώρα όπου οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης καλλιεργούν σε σταθερή βάση τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη αποδεικνύει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει την αλήθεια στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου, των υποκλοπών κ.ά., επιλέγει τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 ως «επικίνδυνο» εχθρό του. Όχι τυχαία, γιατί και αυτός λέει την αλήθεια.

Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε τιμή μας το μίσος τους εναντίον μας και εναντίον του γραμματέα μας.

Αν και η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση έχει προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και σε αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25 και του γραμματέα του, η ιστορία αυτή δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Η ιδέα να δικαστεί επικεφαλής πολιτικού κόμματος, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα. Αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν.

Στο ΜέΡΑ25 δεν θα σωπάσουμε. Ούτε για την προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ούτε για το μείζον πρόβλημα των εξαρτήσεων, στο οποίο θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ειλικρίνεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και όχι με χωροφυλακίστικές αντιλήψεις του 1950.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα ή δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη».

Πολιτική
