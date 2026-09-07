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Πολιτική

Στην Ιταλία ο Δένδιας για τις φρεγάτες FREMM – Υπογράφεται η συμφωνία για τα δύο πλοία

Το επόμενο βήμα για το Πολεμικό Ναυτικό - Στο τραπέζι της συνάντησης Δένδια - Κροσέτο η Μεσόγειος, η ευρωπαϊκή άμυνα και τα Δυτικά Βαλκάνια
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Στην Ιταλία μεταβαίνει την Τρίτη (08.09.2026) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τις δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου FREMM που προορίζονται για το Πολεμικό Ναυτικό να βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψης. Αθήνα και Ρώμη περνούν πλέον στο επόμενο στάδιο του προγράμματος, με την υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης που ενεργοποιεί τη διαδικασία πρόσκτησης των δύο πλοίων κλάσης Bergamini.

Ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί στην Ιταλία με τον ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο, με τις φρεγάτες FREMM να αποτελούν το βασικό εξοπλιστικό σκέλος των επαφών, σε συνέχεια των συμφωνιών που είχαν υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, οι δύο υπουργοί θα ανοίξουν την ευρύτερη ατζέντα ασφάλειας, με έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια.

Το επόμενο βήμα για τις φρεγάτες FREMM

Κομβικό σημείο της επίσκεψης αποτελεί η υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, μέσω της οποίας ενεργοποιείται το πρόγραμμα πρόσκτησης των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM.

Πρόκειται για πλοία κλάσης Bergamini, η απόκτηση των οποίων εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ενίσχυση του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Από τη Λα Σπέτσια στις τελικές υπογραφές

Η αυριανή υπογραφή αποτελεί συνέχεια των κινήσεων που είχαν γίνει σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας.

Τότε, κατά τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Γκουίντο Κροσέτο, είχαν υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) και η Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM.

Με την Εφαρμοστική Ρύθμιση, Αθήνα και Ρώμη περνούν πλέον από τη δήλωση πολιτικής και στρατιωτικής πρόθεσης στην ενεργοποίηση του προγράμματος για την πρόσκτηση των δύο πλοίων.

Συνάντηση Δένδια – Κροσέτο: Στο τραπέζι Μεσόγειος και ευρωπαϊκή άμυνα

Η συνάντηση Δένδια – Κροσέτο δεν θα περιοριστεί, πάντως, στο εξοπλιστικό σκέλος.

Οι δύο υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική βρίσκεται σε φάση αναπροσαρμογής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην ευρωπαϊκή άμυνα και στη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Ιταλία έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις.

Στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

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