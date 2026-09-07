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Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης κατά ΣΥΡΙΖΑ για Novartis: «Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα ρέστα»

Σφοδρή απάντηση του υπουργού Υγείας μετά το αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας των «αδιευκρίνιστων» ποσών - «Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό»
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην Ολομέλεια της Βουλής (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Νέος γύρος σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης για τη Novartis ανοίγει ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση της Κουμουνδούρου να ζητήσει την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για τα αποκαλούμενα «αδιευκρίνιστα» ποσά που είχαν συνδεθεί με τον υπουργό Υγείας. Ο ίδιος πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για «πλήρη παραλογισμό» και υποστηρίζοντας ότι το κόμμα θα έπρεπε αντίθετα να του ζητήσει συγγνώμη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα κίνηση γύρω από τη Novartis, επικαλέστηκε τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Παύλου Πολάκη και της Κουμουνδούρου. Με ανάρτησή του στo Χ, υποστήριξε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι «ζητούν και τα ρέστα», ενώ απέδωσε την πρωτοβουλία τους στην εκλογική πίεση που, κατά τον ίδιο, δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3%»

Η αντίδραση του υπουργού Υγείας ήρθε μετά την ανακοίνωση του Τομέα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ ότι κλιμάκιο του κόμματος θα βρεθεί την Τρίτη (08.09.2026) στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, συνδέοντας ευθέως την κίνηση της Κουμουνδούρου με την εκλογική της επιρροή.

«Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό», έγραψε.

Και συνέχισε: «Δυστυχώς αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Novartis, για την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την Ελληνική Δικαιοσύνη, ζητούν και τα ρέστα».

Αίτημα της Κουμουνδούρου να ανοίξει ξανά η δικογραφία

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ότι ζητεί επισήμως την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τα αποκαλούμενα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφθεί στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026) τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, προκειμένου να καταθέσει το σχετικό αίτημα αλλά και αυτοτελή μηνυτήρια αναφορά.

Στην αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο Τομεάρχης Διαφάνειας Παύλος Πολάκης, ο Συντονιστής του Τμήματος Διαφάνειας Μάρκος Χατζησάββας και ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει εξουσιοδοτηθεί από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

«Σκοπός της επίσκεψης είναι η κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα “αδιευκρίνιστα” ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται «νέα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία»

Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία τα οποία πρέπει να τεθούν υπό δικαστική αξιολόγηση και για τον λόγο αυτό δεν περιορίζεται στο αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο.

«Κατατίθεται αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά. Ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση», αναφέρει.

Μεταξύ των στοιχείων αυτών ο ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει και όσα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, «αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς», χωρίς να εξειδικεύει στην ανακοίνωση ποια ακριβώς είναι αυτά.

Η δικογραφία είχε τεθεί στο αρχείο από τους εισαγγελείς Παναγιώτη Καψιμάλη και Χρήστο Μπαρδάκη, όπως αναφέρει το κόμμα.

Στο κάδρο και το Predator

Στην επιχειρηματολογία του ο ΣΥΡΙΖΑ εντάσσει και την υπόθεση των παρακολουθήσεων, κάνοντας ειδική αναφορά στον Χρήστο Μπαρδάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ο πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας τελούσε «επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator».

«Το σκάνδαλο Novartis συγκαλύφθηκε»

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει την κίνηση ως μια μεμονωμένη δικαστική πρωτοβουλία, αλλά τη συνδέει με την πρόθεσή του να επαναφέρει συνολικά την υπόθεση Novartis στο πολιτικό και θεσμικό προσκήνιο.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης», υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του.

Νέες κινήσεις προαναγγέλλει η Κουμουνδούρου

Ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει, μάλιστα, συνέχεια μετά την προσφυγή στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

«Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες, για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση», σημειώνει.

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