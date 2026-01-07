Συμβαίνει τώρα:
Σε Χατζηδάκη και Τσιάρα παραπέμπει το Μαξίμου τα μεμονωμένα αγροτικά μπλόκα που ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι, ο Πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση
Εφόσον δεν είναι πανελλαδικό το αίτημα για συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό αλλά το ζητούν μεμονωμένα μπλόκα, η κυβέρνηση τους παραπέμπει για διάλογο είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη είτε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα όπως διευκρινίζεται από κυβερνητικές πηγές…

Συγκεκριμένα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών. Δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε – πεντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο…

Ωστόσο όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν, μπορούν να συναντηθούν με τους κυρίους Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι, ο Πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Όπως και να έχει, τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. «Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αυτό».

