«Σφάζονται» ΠΑΣΟΚ και Καραμέρος για τις ανεξάρτητες αρχές: «Πιάνει πόρτα για τον χειμώνα» – «Κατανοώ, δύσκολη μέρα μετά τα όσα σας καταλόγισε ο Καστανίδης»

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε η Χαριλάου Τρικούπη κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος με ανάρτησή του, κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, για την πλήρωση κενών θέσεων προέδρων σε δύο ανεξάρτητες αρχές».

«Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Δουδωνής διαπραγματεύονταν στο παρασκήνιο με τη ΝΔ και τους κ.κ. Μητσοτάκη, Χατζηδάκη την πλήρωση των κενών θέσεων προέδρων σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές την ώρα που το σύστημα της ΝΔ έθαβε το σκάνδαλο των υποκλοπών στον Αρειο Πάγο» έγραψε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος.

«Στην ίδια και χειρότερη παγίδα τους έριξε ο Μητσοτάκης και με την εκλογή ΠτΔ. Ο προοδευτικός κόσμος δεν θέλει βολική αντιπολίτευση, συναίνεση με Ν.Δ. και Μητσοτάκη, πολλώ δε μάλλον συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με την δική του ψήφο», επεσήμανε επίσης.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη, καταλόγισαν στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προσωπικές επιθέσεις εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. «Βολική αντιπολίτευση», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ στο σχόλιό του, «είναι αυτή που συντρίβεται από μια αποτυχημένη κυβέρνηση» και προσθέτει ότι «την ώρα που καταρρέει στα σκάνδαλα και στη διαφθορά ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να βάλουν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ».

«Αραγε όταν ο κ. Τσίπρας τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για να ορίσουν τη σύνθεση του ΕΣΡ, ήταν και αυτός “βολικός”;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι «ο δημοκρατικός κόσμος κρίνει. Ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τις πατερίτσες του κ. Μητσοτάκη».

«Δύσκολη μέρα μετά τα όσα σας καταλόγισε ο Καστανίδης»

Την απάντησή του στις αιχμηρές δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον του έδωσε μέσω του Χ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε αναφορά και στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, λέγοντας ότι «κατανοώ ότι είναι μια δύσκολη μέρα».

Ο Γιώργος Καραμέρος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ο χειμώνας τελειώνει για όσους δεν συντάσσονται με την πολιτική σας απομόνωση», ενώ κατέληξε γράφοντας ότι «Σοσιαλδημοκρατία, Αριστερά και Πολιτική Οικολογία θα προχωρήσουν απέναντι στη ΝΔ».

Κύριοι/ες της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ κατανοώ οτι είναι μία δύσκολη μέρα μετά τα όσα σας καταλόγισε, αποχωρώντας, το ιστορικό στέλεχος του κινήματος Χάρης Καστανίδης οπότε δεν θα απαντήσω στην επίθεσή σας σεβόμενος τον προοδευτικό κόσμο της παράταξης που κρατατε για λίγο ακόμα καιρό… pic.twitter.com/tN5dJchoRU — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) May 4, 2026

Η ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου

