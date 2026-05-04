Μητσοτάκης στο Κολλέγιο Αθηνών: Οι τέσσερις προκλήσεις για το σχολείο του μέλλοντος

Στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, και όχι μόνο στην ιστορική διαδρομή του Κολλεγίου Αθηνών, επέλεξε να εστιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας (04.05.2026) στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του σχολείου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, ενώ, λόγω της μεγάλης προσέλευσης, τοποθετήθηκε γιγαντοοθόνη σε εξωτερικό χώρο, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσοι δεν μπόρεσαν να μπουν στην αίθουσα.

Απόφοιτος και ο ίδιος του Κολλεγίου Αθηνών, ο πρωθυπουργός μίλησε με προσωπικό τόνο για τα χρόνια της φοίτησής του, θυμούμενος τις πρώτες του εμπειρίες στο σχολείο. «Όπως πολλοί από εσάς, αναπολώ τις παιδικές μου αναμνήσεις. Από την τρίτη δημοτικού σε αυτό εδώ το campus έως την πέμπτη δημοτικού, όταν ανοίξαμε το σχολείο της Κάντζας. Από εδώ έκανα τις πρώτες μου ομιλίες στη μαθητική κοινότητα», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να στρέψει το βλέμμα στο μέλλον. «Θα ζητούσα από όλους μας να μη μετατρέψουμε τη σημερινή γιορτή σε μια μέρα νοσταλγίας για το ένδοξο παρελθόν, αλλά σε μια μέρα νέων στόχων για τα επόμενα 100 χρόνια», υπογράμμισε, επικαλούμενος και τη φράση «αι καινοτομίαι» από ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου για το Κολλέγιο Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τέσσερις βασικές προκλήσεις για το σχολείο. Πρώτη, όπως είπε, είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαίδευση. «Δεν νοείται το Κολλέγιο να μη βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης», σημείωσε.

Δεύτερη πρόκληση χαρακτήρισε τη σύνθεση του μαθητικού σώματος και το κατά πόσο το Κολλέγιο εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες σε παιδιά με βάση τις ικανότητές τους. Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε ως τρίτη προτεραιότητα την ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων του σχολείου, μιλώντας για την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού καταπιστεύματος, ώστε μαθητές και μαθήτριες που εισάγονται αξιοκρατικά να μπορούν να καλύπτουν τα δίδακτρα.

Ως τέταρτη πρόκληση ανέδειξε τη συμπερίληψη και την ψυχική υγεία των μαθητών. «Εμείς μπορεί να τα καταφέραμε σχετικά καλά στη ζωή μας και να έχουμε υπέροχες αναμνήσεις από το Κολλέγιο, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι κάποιοι αποφοίτησαν με δυσάρεστες αναμνήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η ψυχική υγεία πρέπει να είναι προτεραιότητα για τα επόμενα 100 χρόνια, ή για τα επόμενα 10 χρόνια, μια και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του Κολλεγίου δεν θα είμαστε εδώ», τόνισε.