Σφοδρή κριτική του ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – «Καμία πρόληψη, μόνο καταστροφές»

Με αιχμηρές τοποθετήσεις το ΠΑΣΟΚ συνέχισε χθες την αποδόμηση του κυβερνητικού έργου, με τον Κώστα Τσουκαλά εστιάζοντας στις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα και να τονίζει ότι «η Ελλάδα, δυστυχώς, καίγεται ξανά και ξανά, ζώντας το ίδιο δράμα με δάση και περιουσίες να χάνονται, το φυσικό περιβάλλον να κινδυνεύει και να πληγώνεται».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Πουλάς του ΠΑΣΟΚ επικεντρώθηκε στις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας ότι «η πρόληψη, που αποτελεί τον πυρήνα κάθε σύγχρονου συστήματος Πολιτικής Προστασίας, παραμένει κενό γράμμα», επισημαίνοντας τα σοβαρά κενά στη συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, στη χρηματοδότηση δασικών συνεταιρισμών και στην ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ για τις υποδομές του.

Ακόμα αναφέρθηκε ότι κομβικό είναι το γεγονός ότι οι ΟΤΑ, που αποτελούν κρίσιμους κρίκους στην αλυσίδα ετοιµότητας για την αντιμετώπιση μιας φωτιάς, παραμένουν υποστελεχωµένοι, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς εργαλεία ή καθοδήγηση. Παράλληλα τα εκατοντάδες εκατοµµύρια που είχαν προβλεφθεί για την Πολιτική Προστασία ξοδεύτηκαν χωρίς στρατηγική.

Ο Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας του τομέα Πολιτικής Προστασίας, επεσήμανε πως «τα 2/3 των Δήμων δηλώνουν ανεπαρκή ίδια μέσα για πρόληψη πυρκαγιών και αυτό δεν είναι απλώς ένδειξη, αλλά ένα “καμπανάκι”. Η συνύπαρξη παλαιών και νέων ρυθμίσεων φέρνει διοικητική ασυνέπεια, καθυστερήσεις, σύγχυση. Δεν υπάρχει ο θεσμοθετημένος μηχανισμός ανατροφοδότησης μετά από κρίσεις, δεν υπάρχουν υποχρεωτικές ασκήσεις, δεν μετράμε ανθεκτικότητα. Τα επιχειρησιακά σχέδια που φτιάχνονται με τον νέο νόμο είναι τμηματικά, χωρίς ολοκληρωμένη αξιολόγηση διακινδύνευσης και δίκαιης απόδοσης».

Στην συνέντευξη τονίστηκε πως το Πυροσβεστικό Σώµα δεν έχει στήριξη και παραμένει επτά χρόνια χωρίς ουσιαστική μεταρρύθμιση με τον κανονισμό λειτουργίας να παραμένει παρωχημένος και τη Σχολή των Αρχιπυροσβεστών κλειστή από το 2008. Με αυτά τα δεδομένα επισημάνθηκε πως το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να καταθέσει ένα ενιαίο σύγχρονο σχέδιο πολιτικής προστασίας βασισμένο στο τρίπτυχο: πρόληψη – έγκαιρη αντιμετώπιση – δίκαιη αποζημίωση και ουσιαστική αντιμετώπιση. Παράλληλα θα δημοσιοποιηθεί και ένα σχέδιο αντιμετώπισης της υδατικής κρίσης με επίκεντρο τις πραγματικές λύσεις.