Πολιτική

Σφοδρή σύγκρουση Χιώτη – Δουδωνή: «Μιλάμε για παράνομο ρουσφέτι», «Θα κινηθώ νομικά, είναι συκοφαντική δυσφήμιση»

Παναγιώτης Δουδωνής - Βασίλης Χιώτης
Photo / Eurokinissi

Σε έντονο κλίμα και με αιχμηρούς χαρακτηρισμούς εξελίχθηκε η κόντρα ανάμεσα στον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή και τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και να φτάνουν μέχρι και σε απειλές για νομικές ενέργειες.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ υποστήριξε στην εκπομπή του ότι ο βουλευτής, παρεμβαίνει προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιδιώκοντας αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό.

«Ο Δουδωνής που είναι υποψήφιος στο νομό Λέσβου, τις τελευταίες 10 μέρες έχει ταράξει στα τηλέφωνα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν απ’ τον αφθώδη πυρετό και να ανοίξει η αγορά της Λέσβου που είναι τώρα αποκλεισμένη για τα τυροκομικά προϊόντα Αυτό λέγεται ρουσφέτι, σωστό ρουσφέτι αλλά ζητά να αρθεί μια απαγόρευση δηλαδή να παρακαμφθεί μια νομοθεσία…» είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Χιώτης.

Απαντώντας, ο Παναγιώτης Δουδωνής προχώρησε σε ανάρτηση, εξαπολύοντας επίθεση κατά του δημοσιογράφου, ο οποίος επίσης κατάγεται από τη Λέσβο. «Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, ας καμαρώσουμε τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο, Μυτιληνιό Βασίλη Χιώτη! Εξισώνει στον ΣΚΑΙ 100.3 τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε για προπαγάνδα και για τα αίτια της καταστροφής του νησιού μας από την κυβερνητική πλήρη αδιαφορία. Ντροπή!» έγραψε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Χιώτης επανήλθε, απευθύνοντας δημόσιο ερώτημα προς τον κ. Δουδωνή: «Μπορείτε να μας πείτε με ποιον μιλήσατε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζητήσατε; Διότι αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες…».

 

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε εκ νέου, ξεκαθαρίζοντας ότι αναμένει δημόσια αποκατάσταση. «Περιμένω τη δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας από τον κ Χιώτη, δημοσιογράφο, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ 100.3, διαφορετικά θα τον μηνύσω για συκοφαντική δυσφήμιση και θα του ασκήσω αγωγή για προσβολή προσωπικότητας»

Η ανάρτηση Δουδωνή: «Κύριε Χιώτη, το νησί μας καταστρέφεται και ως όφειλα, με το που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα, ζήτησα ενημέρωση στη μία και μοναδική επικοινωνία μου με τον αρμόδιο υπουργό, την οποία και έλαβα. Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη. Έπειτα, κατέθεσα 7 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, ερώτηση και αναφορά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οδηγούμαστε στην πλήρη διάλυση του κτηνοτροφικού τομέα του νησιού. Αυτό που κάνετε είναι ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση και περιμένω δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας».

Πολιτική
