Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές την άνοιξη του 2027 – Κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα, τζάμπα το rebranding του Τσίπρα

Τα βασικά μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ - Τι είπε σε 44 ερωταπαντήσεις

Μετά από περίπου δύο ώρες και 50 λεπτά και 44 ερωταπαντήσεις, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, καθώς στην περσινή διοργάνωση είχαν υποβληθεί 43 ερωτήσεις.

Ο πρωθυπουργός δέχθηκε ερωτήσεις για το σύνολο της πολιτικής επικαιρότητας, με τις εκλογές του 2027, την οικονομία, την αυτοδυναμία, τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις του με την αντιπολίτευση να κυριαρχούν.

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης Τύπου:

- Εκλογές - αυτοδυναμία: Χαρακτήρισε «εφικτό» τον στόχο της αυτοδυναμίας και απέκλεισε εκ νέου τις πρόωρες κάλπες: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027».

- Μετεκλογικές συνεργασίες: Για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «κυβέρνηση των ηττημένων», σχολιάζοντας «καλή τύχη», και επέμεινε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη χώρα.

- Οικονομία: Υπογράμμισε ότι «η πολιτική σταθερότητα είναι σημαντική για να συνεχιστεί η ανάπτυξη», ενώ για τα δημοσιονομικά τόνισε ότι «οι αριθμοί είναι αμείλικτοι» και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δώσει περισσότερα από όσα αντέχει η οικονομία.

- Αντώνης Σαμαράς: Δήλωσε ότι δεν επεδίωξε τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού και ότι, με βάση όσα έχει πει, «δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης». Σε ερώτηση εάν θα έκανε ο ίδιος ένα βήμα πίσω απάντησε: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ; Η ΝΔ έχει αρχηγό».

- Κώστας Καραμανλής: Τόνισε ότι έχει «καλή προσωπική σχέση» με τον πρώην πρωθυπουργό, προσθέτοντας: «Τον σέβομαι και τον τιμώ».

- Αλέξης Τσίπρας: Εξαπέλυσε «πυρά» για το rebranding, σχολιάζοντας «τζάμπα πήγε», ενώ σε άλλη αποστροφή του ανέφερε: «Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε».

- Αντιπολίτευση: Εκτίμησε ότι «ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης», ενώ σε άλλο σημείο σχολίασε ότι «η αντιπολίτευση ας κάνει την πολιτική της κατσαρίδας».

- Κράτος Δικαίου: Αναγνώρισε ότι «δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο.

- Woke ατζέντα: Ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» και ότι, ακόμη κι αν υπήρχε, «δεν την υπερασπίζεται αυτή η κυβέρνηση».

- ΝΔ και Ακροδεξιά: Απαντώντας σε ερώτηση της Κατερίνας Σερέτη για το newsit.gr σχετικά με την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη και το εάν η ΝΔ μετακινείται προς τα δεξιά, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η ΝΔ παραμένει κεντροδεξιό κόμμα και ξεκαθάρισε: «Δεν θα μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε» απέναντι στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της.