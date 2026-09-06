Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές την άνοιξη του 2027 – Κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα, τζάμπα το rebranding του Τσίπρα

Με επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και την ευχή για… «καλή τύχη στο σενάριο κυβέρνησης των ηττημένων», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έριξε αυλαία στην παρουσία του στην 90ή ΔΕΘ., την τελευταία πριν από τις εκλογές που, όπως επανέλαβε, θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας. Όλα όσα έγιναν στο Βελλίδειο, καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό στο live blog του newsit.gr.
Μετά από περίπου δύο ώρες και 50 λεπτά και 44 ερωταπαντήσεις, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, καθώς στην περσινή διοργάνωση είχαν υποβληθεί 43 ερωτήσεις.
Ο πρωθυπουργός δέχθηκε ερωτήσεις για το σύνολο της πολιτικής επικαιρότητας, με τις εκλογές του 2027, την οικονομία, την αυτοδυναμία, τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις του με την αντιπολίτευση να κυριαρχούν.
Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης Τύπου:
- Εκλογές - αυτοδυναμία: Χαρακτήρισε «εφικτό» τον στόχο της αυτοδυναμίας και απέκλεισε εκ νέου τις πρόωρες κάλπες: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027».
- Μετεκλογικές συνεργασίες: Για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «κυβέρνηση των ηττημένων», σχολιάζοντας «καλή τύχη», και επέμεινε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη χώρα.
- Οικονομία: Υπογράμμισε ότι «η πολιτική σταθερότητα είναι σημαντική για να συνεχιστεί η ανάπτυξη», ενώ για τα δημοσιονομικά τόνισε ότι «οι αριθμοί είναι αμείλικτοι» και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δώσει περισσότερα από όσα αντέχει η οικονομία.
- Αντώνης Σαμαράς: Δήλωσε ότι δεν επεδίωξε τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού και ότι, με βάση όσα έχει πει, «δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης». Σε ερώτηση εάν θα έκανε ο ίδιος ένα βήμα πίσω απάντησε: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ; Η ΝΔ έχει αρχηγό».
- Κώστας Καραμανλής: Τόνισε ότι έχει «καλή προσωπική σχέση» με τον πρώην πρωθυπουργό, προσθέτοντας: «Τον σέβομαι και τον τιμώ».
- Αλέξης Τσίπρας: Εξαπέλυσε «πυρά» για το rebranding, σχολιάζοντας «τζάμπα πήγε», ενώ σε άλλη αποστροφή του ανέφερε: «Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε».
- Αντιπολίτευση: Εκτίμησε ότι «ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης», ενώ σε άλλο σημείο σχολίασε ότι «η αντιπολίτευση ας κάνει την πολιτική της κατσαρίδας».
- Κράτος Δικαίου: Αναγνώρισε ότι «δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο.
- Woke ατζέντα: Ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» και ότι, ακόμη κι αν υπήρχε, «δεν την υπερασπίζεται αυτή η κυβέρνηση».
- ΝΔ και Ακροδεξιά: Απαντώντας σε ερώτηση της Κατερίνας Σερέτη για το newsit.gr σχετικά με την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη και το εάν η ΝΔ μετακινείται προς τα δεξιά, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η ΝΔ παραμένει κεντροδεξιό κόμμα και ξεκαθάρισε: «Δεν θα μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε» απέναντι στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της.
«Η συνέντευξη του πρωθυπουργού, ο οποίος επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις αλλά και την καταστροφή της χώρας με δήθεν "αισιόδοξα μηνύματα", μας θυμίζει τη ρήση του Μπέρναρντ Σο: "Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πειστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα"», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «τα "αισιόδοξα" ψέματα του πρωθυπουργού έχουν τόσο "τεράστια" θεραπευτική αξία στην κατεστραμμένη και άρρωστη Ελλάδα, όπως την κατάντησαν οι πολιτικές του, ώστε ο "γιατρός" Μητσοτάκης, που δεν ξέρει να τα λέει με πειστικό τρόπο, έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα.
Υ.Γ. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε, που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν».
Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή την συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ.
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών» είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, στη οποία σημειώνεται ότι «στο άκουσμα της απάντησής του κατά την διάρκεια της συνέντευξης στην ΔΕΘ, κάθε δημοκρατικός πολίτης, θύμωσε και κατανόησε τι είδους ακραίος νεοφιλελεύθερος τον κυβερνά» και προσθέτει: «Ο πρωθυπουργός των καρτέλ και πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα, σοκάρεται από την έννοια “λαϊκή ευημερία” καθώς στην δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος “ευημερία των πλουσίων”».
Συνεχίζοντας την επίθεση αναφέρει: «Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο την δημιουργία οικογενείας από τους νέους.
Από αυτόν που αδιαφορεί για το γεγονός ότι εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιο σκληρά από όλους τους Eυρωπαίους και “δεν βγάζουν μήνα”.
Από αυτόν που χάρισε 13 δισ. ευρώ στους ξένους δανειστές για χρέη ρυθμισμένα μέχρι το 2041 και δανείζεται με 4%, στέλνοντας τον λογαριασμό στους πολίτες.
Από αυτόν που έδωσε 20 δισ. ευρώ κρατικές εγγυήσεις σε funds και servicers για να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου με τοκογλυφικές πρακτικές».
Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Την Παρασκευή, στις 11/9, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ΔΕΘ θα καταθέσει το δικό του σχέδιο απαλλαγής των πολιτών από το επαχθές και αβάστακτο χρέος και ανάκτησης της δημόσιας περιουσίας από τους δισεκατομμυριούχους φίλους του που φορολογούνται με 5%. Ντροπή και μόνο. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση».
Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι ταυτίζεται με τον Αλέξη Τσίπρα.
Στη δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χαρακτήρισε την τετραετία 2023-2027 ως τετραετία ανάπτυξης. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε η τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της ΕΕ, την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
Υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών εμφάνισε τα «ήρεμα νερά» ως κάτι παρεμπίπτον, ενώ τα είχε κάνει σημαία δίνοντας χώρο στην Τουρκία να καλύπτει τις αναθεωρητικές λογικές της κάτω από δήθεν «καλές προθέσεις». Το ερώτημα που αρνείται να απαντήσει είναι απλό: γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;
Βάπτισε με θράσος ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο καταδικάστηκαν ήδη οι «κολλητοί» του κ. Μητσοτάκη που ο ίδιος επέλεξε να διοικούν τον οργανισμό και η χώρα θα πληρώσει πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το πάρτι διαφθοράς.
Πανικόβλητος γιατί μετά το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται τον θεσμικό και τον συναινετικό.
Έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του.
«Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό» ξέραμε ότι είναι με τον κ. Τσίπρα στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών.
«Δίδυμα φεγγάρια» είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.
Αν έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%.
Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%.
Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη; Θυμάστε ότι το 2010 εσείς ο «αναντικατάστατος» Πρωθυπουργός που ψάχνουν στις 3 τα ξημερώματα, ψηφίσατε να πάει η χώρα στη δραχμή;
Ο Πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του.
Όμως δυστυχώς για εκείνον, τον αντίπαλο του θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα του στείλει τον λογαριασμό.
Με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα.
Συνεπώς, να μην αγχώνεται για τη δημοσκοπική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του.
Η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Η Ελλάδα δυστυχώς έχασε το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας.
Όμως υπάρχει άλλος δρόμος, με αυξημένη παραγωγικότητα, περιορισμό της σπατάλης και της διαφθοράς και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Είναι εφικτός και αναγκαίος με την πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ.
Λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, σε «πηγαδάκι» με δημοσιογράφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τη δήλωσή του Αντώνη Σαμαρά περί «τεχνογνωσίας» και απάντησε: «Ποια τεχνογνωσία; Αυτή που πήγε τότε την παράταξη στο 18%;».
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, με ένα βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, της woke ατζέντας, των Τεμπών, του Φραπέ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Χασάπη και τόνισε ότι «το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης».
«Κατάκτηση» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επιστολική ψήφο, απαντώντας σε ερώτηση για τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές.
Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, η επιστολική ψήφος θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και είτε διαμένει μόνιμα είτε βρίσκεται πρόσκαιρα στο εξωτερικό να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης δυνατότητας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ομογενών και συνολικά των Ελλήνων που βρίσκονται εκτός χώρας στην εκλογική διαδικασία.
Την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση θα γίνει σε εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
«Θα υλοποιήσουμε την απαγόρευση», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί πίεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η ΕΕ να κινηθεί πιο κοντά στις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία των ανηλίκων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε παράλληλα ζήτημα ανωνυμίας στον δημόσιο διάλογο μέσω των social media, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν θέλεις να συμμετέχεις στον δημόσιο διάλογο, να έχεις τα κότσια να το κάνεις επώνυμα».
Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά στη δράση των bots, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλαν στη μεγέθυνση της αντίδρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.
Την επιλογή του ισραηλινού συστήματος για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» υπερασπίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την αμυντική θωράκιση της χώρας.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πρόκειται για το καλύτερο διαθέσιμο σύστημα με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της Ελλάδας, ενώ διαφώνησε με την εκτίμηση ότι ο ισραηλινός «Θόλος» έγινε «σουρωτήρι» κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη θέση της χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι «ωφέλιμη για τα εθνικά συμφέροντα».
Ως μία από τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που έχουν ευρεία αποδοχή στην κοινωνία παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη χώρα μας είναι μια επιτυχία που αναγνωρίζεται από όλους», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η αναγνώριση αυτή καταγράφεται ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζει κάθε πολίτης.
Σαφές μήνυμα προς την Αλβανία για την προστασία της ελληνικής μειονότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και τις σχέσεις της Ελλάδας με τα Τίρανα και τη Βόρεια Μακεδονία.
«Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία.
«Την κατάλληλη στιγμή θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας» για την προστασία της ελληνικής μειονότητας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αναφερόμενος στη Βόρεια Μακεδονία, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος ως προς την ευρωπαϊκή της πορεία.
Στην πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τον σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Τεμπών κλήθηκε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας την κριτική περί «υποσχέσεων του αέρα».
«Δεν ξέρω σε ποιες υποσχέσεις του αέρα αναφέρεστε», απάντησε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι «έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση» στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
«Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το βάρος στον τρόπο με τον οποίο το κράτος προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τις δασικές πυρκαγιές έριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η εκδήλωσή τους σε μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν μπορεί να εξαλειφθεί.
«Αν πιστεύει κάποιος ότι δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, είναι από άλλο πλανήτη», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι «πώς τις αντιμετωπίζουμε».
«Έχουμε κάνει άλματα στην Πολιτική Προστασία», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Παραγγέλνουμε πρώτοι τα καινούργια Canadair μας και έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες από ποτέ».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε και τη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι «στην Ισπανία κάηκαν τέσσερις φορές παραπάνω εκτάσεις, στη Γαλλία επτά». «Τα βλέπουν οι πολίτες, ό,τι κι αν λέει η αντιπολίτευση», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος ειδικά στη φωτιά στη Χαλκιδική, είπε ότι έμοιαζε με εκείνη στο Μάτι, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι υπήρξε «υποδειγματική διαχείριση».
«Θα παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο από ό,τι παραλάβαμε το 2019», κατέληξε
Στην κριτική του Σταύρου Μπένου για την πορεία της ανασυγκρότησης του Έβρου απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας το έργο του, αλλά διαφωνώντας με την εικόνα που παρουσίασε για την περιοχή.
«Σέβομαι τον Σταύρο Μπένο, αλλά δεν έχει δίκιο», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι τα έργα στον Έβρο συνεχίζονται.
«Σκύψαμε πάνω στον Έβρο μετά τη μεγάλη φυσική καταστροφή», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί για την περιοχή.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε, τέλος, την επιθυμία να επισκεφθεί σύντομα το δάσος της Δαδιάς.
Την κριτική ότι οι παροχές που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ έχουν προεκλογικό χαρακτήρα απέρριψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και χαρακτηρίζοντας «άστοχη» τη σύγκριση με το πολιτικό σκηνικό του 2003.
«Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσε τα όρια», τόνισε ο πρωθυπουργός, επιμένοντας ότι οι εξαγγελίες κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
«Όσο η πολιτική αποδίδει, θα μοιραζόμαστε το μέρισμα. Το πακέτο δεν ήταν προεκλογικό», ανέφερε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε και την παραλληλία με την περίοδο του 2003, σημειώνοντας: «Το ΠΑΣΟΚ ήταν από το 2001 πίσω στις μετρήσεις. Δεν υπάρχει αντίστοιχο πολιτικό σκηνικό σήμερα. Η σύγκριση είναι άστοχη».
Στις ιδιωτικές επενδύσεις έριξε το βάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, απαντώντας παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι.
Ο πρωθυπουργός απέρριψε την κριτική ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν στους «μεγάλους», αντιπαραβάλλοντας την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών χωρών. «Και η Ιταλία διαχειρίστηκε τέτοιους πόρους και έχει ανάπτυξη μόνο 0,8%, ενώ εμείς έχουμε πάνω από 2%», ανέφερε.
«Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους», υπογράμμισε και ξεκαθάρισε ότι «το παιχνίδι θα κριθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις», θέτοντας ως στόχο ένα «άλμα επενδύσεων» την επόμενη τετραετία.
Για να επιτευχθεί αυτό, όπως είπε, «θα πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια» που εξακολουθούν να δυσκολεύουν τις επενδύσεις, ενώ συνέδεσε ευθέως την προσέλκυση νέων κεφαλαίων με την πολιτική σταθερότητα στη χώρα.
«Η μάχη για τη νομιμότητα είναι συνεχής», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την εγκληματικότητα, την τρομοκρατία, τις απάτες και την οδική ασφάλεια.
«Το έγκλημα εξελίσσεται», σημείωσε ο πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι η χώρα «πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση» ως προς την αντιμετώπισή του.
Με αφορμή την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν πρέπει «να ξαναζωντανέψει το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας».
Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι «τον μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από ό,τι πέρσι».
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα με τις απάτες από επιτήδειους, σημειώνοντας ότι για την αντιμετώπισή τους απαιτείται και καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών.
Στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη και στη διαχείρισή τους επικεντρώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και προαναγγέλλοντας τη δημιουργία δομής και στο Ηράκλειο.
«Στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις, χρειάζεται μια ειδική διαχείριση», ανέφερε ο πρωθυπουργός, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη συνεργασία με την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης για τον περιορισμό των ροών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματοποιήσει συνολική στροφή στη μεταναστευτική πολιτική, στην οποία, όπως είπε, έχει συμβάλει και η στάση της Ελλάδας. «Οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο», τόνισε.
Αναφερόμενος ειδικά στην κατάσταση στην Κρήτη, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, βουλιάζει από τουρίστες».
Ο πρωθυπουργός έστειλε, τέλος, σαφές μήνυμα για τη δημιουργία νέας δομής στο νησί: «Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο, να το καταλάβουν όλοι αυτό. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση», σημείωσε, αναφερόμενος και στη δομή στα Χανιά.
Για την υπόθεση των υποκλοπών και τους ισχυρισμούς του Ταλ Ντίλιαν ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απέφυγε να μπει σε περαιτέρω συζήτηση, παραπέμποντας στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και στις προηγούμενες τοποθετήσεις του.
«Δεν έχω πρόθεση να μπω σε δημόσια συζήτηση με κάποιον που είναι πρωτόδικα καταδικασμένος», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ο ίδιος έχει δικαίωμα να επιδιώξει την αθώωσή του σε δεύτερο βαθμό.
«Δεν έχω πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω. Είναι μία υπόθεση που ήρθε στην επιφάνεια πριν από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ακόμη ότι έχει ήδη κριθεί από τη Δικαιοσύνη το ζήτημα της σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες και κατέληξε: «Έχω εξαντλήσει αυτά που έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών».
Στην πρόοδο που, όπως είπε, έχει καταγράψει η Ελλάδα στα ζητήματα του Κράτους Δικαίου αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και επικαλούμενος την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Έχουμε τέσσερις επισημάνσεις, όσες και η Γερμανία, ενώ άλλες χώρες έχουν έξι», σημείωσε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτυπώνουν τη βελτίωση που έχει σημειωθεί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τονίζοντας: «Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε».
Στην εκλογική επίδοση της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και στον στόχο να ενισχύσει τις δυνάμεις της στην πόλη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.
Ο πρωθυπουργός έθεσε ως εκλογικό στόχο η ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης να κινηθεί στον πανελλαδικό μέσο όρο του κόμματος στις κάλπες του 2027.
Παράλληλα, ερωτηθείς εάν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη τις αποφάσεις του για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες θα κατέβει.
«Θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια» σε ολόκληρη την Ελλάδα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη».
Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη Συνταγματική Αναθεώρηση άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη, με τις επιλογές της, καθιστά δυσκολότερη την αναθεώρηση κρίσιμων άρθρων.
«Το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλιστα αυτοδύναμοι», σχολίασε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι πλέον «γίνεται πιο δύσκολο» να αναθεωρηθεί κάποιο άρθρο, καθώς θα απαιτούνται 180 ψήφοι στην επόμενη Βουλή.
«Χάνουμε μια μεγάλη ευκαιρία», τόνισε, ασκώντας ευρύτερη κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης και κάνοντας λόγο για μία λογική σύμφωνα με την οποία «όταν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς λέμε μαύρο».
Σενάριο «κυβέρνησης των ηττημένων» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.
«Αναφέρεστε σε ένα σενάριο για μια κυβέρνηση των ηττημένων», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στον στόχο της ΝΔ για αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, τονίζοντας ότι «η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα».
Αναφερόμενος ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ότι «με τη στάση του προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα», ενώ έκανε αναφορά και στη Συνταγματική Αναθεώρηση, σημειώνοντας ότι η ιστορία των προηγούμενων αναθεωρήσεων δείχνει πως η διαδικασία κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της αντιπολίτευσης.
Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τις τραπεζικές προμήθειες αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα υπερκέρδη των τραπεζών και στέλνοντας μήνυμα για μεγαλύτερη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα.
«Έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
«Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο ευνοϊκές σε ζητήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρέπει να δίνουν και «περισσότερα στεγαστικά» δάνεια.
Την επανεκκίνηση μέσα στους επόμενους μήνες των διαδικασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την πορεία του υποθαλάσσιου καλωδίου.
«Είναι θέμα λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες», ανέφερε ο πρωθυπουργός, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι «η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να δημιουργήσει νομικό εμπόδιο».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της γαλλικής συμμετοχής στο συγκεκριμένο έργο, επιμένοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να εμποδίσει την υλοποίησή του.
Τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που, όπως υποστήριξε, ο αριθμός των γιατρών έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019 και οι χρόνοι αναμονής έχουν μειωθεί.
«Έχουμε παραπάνω γιατρούς από το 2019. Θέλουμε και άλλους. Θέλουμε να στηρίξουμε τους γιατρούς που πάνε στην περιφέρεια», ανέφερε ο πρωθυπουργός, για να προσθέσει: «Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά δεν υπάρχουν να προσλάβουμε», σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στις παρεμβάσεις στις υποδομές των νοσοκομείων. «Η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του ΕΣΥ έχει τεράστια σημασία. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις κτιριακές υποδομές», τόνισε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «έχουμε μειώσει τις αναμονές».
Αναφέρθηκε ακόμη στην επικοινωνία που είχε με μία ασθενή, τη Γεωργία – χωρίς να αποκαλύψει το επίθετό της – καθώς και στην επίσκεψή του στο Αιματολογικό Τμήμα του νοσοκομείου «Παπανικολάου».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, τέλος, στην πρόληψη, λέγοντας ότι «η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στην πρόληψη» και παραπέμποντας στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αλλά και στο Dental Pass που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ.
Στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, αλλά και στη φροντίδα μιας κοινωνίας που γερνάει, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το δημογραφικό πρόβλημα.
«Η συρρίκνωση του πληθυσμού είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι το δημογραφικό «δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι επιβραβεύει τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά και ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα δουν το όφελος από τον Μάρτιο του 2027.
Παράλληλα, παρέπεμψε στις παρεμβάσεις για τη στήριξη της νέας οικογένειας, όπως οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», τα ολοήμερα σχολεία και το επίδομα τέκνων, συνδέοντας άμεσα και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος με το δημογραφικό. Αναφέρθηκε επίσης στο νέο μέτρο που εξαγγέλθηκε για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από τον Ιανουάριο του 2026.
Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην άλλη όψη του δημογραφικού, τη γήρανση του πληθυσμού. «Η φροντίδα των ηλικιωμένων είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα», ανέφερε, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι «να γερνάς με υγεία, καλά» και πως «δεν φτάνει η φροντίδα της οικογένειας».
«Το δημογραφικό δεν είναι μόνο πρόκληση για τα νέα ζευγάρια, αλλά αφορά και το τι σημαίνει να έχεις μια κοινωνία που γερνάει», κατέληξε.
Στην ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας, αλλά και στις κυβερνητικές αστοχίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
«Η ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα τετραετία», τόνισε ο πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας ότι «αργήσαμε να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ έδειξε «κίτρινη κάρτα» και για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η κυβέρνηση σε σχέση με τον ΕΛΓΑ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι ελληνικές εξαγωγές στον αγροτικό τομέα ανέρχονται περίπου στα 10 δισ. ευρώ, εκτιμώντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας.
Αναφερόμενος στον αφθώδη πυρετό, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει άλλη λύση» και προανήγγειλε πρόσθετη στήριξη των πληγέντων. «Θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους», είπε.
Έσπευσε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι «δεν μπορούμε να είμαστε ένα κράτος επιδοτήσεων και αποζημιώσεων», επιμένοντας στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.
Στο στεγαστικό πρόβλημα και στις υψηλές τιμές των ενοικίων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα «υπαρκτό» ζήτημα, το οποίο, ωστόσο, δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο.
«Το πρόβλημα της στέγης είναι πανευρωπαϊκό, είναι και πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εξακολουθεί να υπάρχει φοροδιαφυγή στις δηλώσεις των ενοικίων.
Όπως σημείωσε, με το μέτρο της επιστροφής ενοικίου δημιουργείται πλέον κίνητρο ώστε να δηλώνονται τα πραγματικά ποσά που καταβάλλουν οι ενοικιαστές.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών. «Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης», είπε, κάνοντας ειδική αναφορά στην περιοχή του Ελαιώνα στην Αθήνα.
«Το πρόβλημα της στέγης δεν θα το λύσει μόνο το Δημόσιο. Πρωτίστως χρειάζονται κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα», υπογράμμισε.
Στην επέκταση του Μετρό, με ιδιαίτερη έμφαση στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ επικεντρώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα έργα και τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην πόλη.
«Είναι σημαντικό ότι η πόλη απέκτησε τη βασική γραμμή» του Μετρό, τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η επέκτασή της θα χρειαστεί 18 έως 24 μήνες. «Θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους», σημείωσε, εξηγώντας ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις αθλητικές υποδομές της πόλης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ γήπεδο». Όπως είπε, θα υπάρξει συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή, με τις λεπτομέρειες να συγκεκριμενοποιούνται το επόμενο διάστημα.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στα έργα που προγραμματίζονται στο Αλεξάνδρειο και το Καυτανζόγλειο.
Σε ερώτηση για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο τη μείωσή του μέσα στην επόμενη τριετία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την επίτευξή του.
«Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσιάζουμε τον χάρτη για το πώς θα το πετύχουμε μέσα στην επόμενη τριετία», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Παράλληλα, έδωσε ευρωπαϊκή διάσταση στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι «ο τρόπος για να μειώσουμε τις τιμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μία κοινή αγορά».
«Πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για τη σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τον πρώην πρωθυπουργό και υπογραμμίζοντας ότι οι δυο τους διατηρούν καλή προσωπική σχέση.
«Έχω μια καλή προσωπική σχέση με τον κ. Καραμανλή, τον σέβομαι και τον τιμώ. Μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τις δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε παράλληλα ότι «σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης», ενώ, δεχόμενος ακόμη μία ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, επανήλθε στη διαγραφή του από τη ΝΔ.
«Μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να διαγράψω τον κ. Σαμαρά. Αλλά αυτά που ειπώθηκαν ήταν πολύ βαριά», σημείωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν μια εξέλιξη την οποία ο ίδιος επεδίωξε.
Σε ερώτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη σχετική μεταρρύθμιση, χαρακτηρίζοντας την ίδρυσή τους «τομή και μεγάλη επενδυτική ευκαιρία», ενώ απέρριψε την κριτική περί υποβάθμισης των δημόσιων ΑΕΙ.
«Η ίδρυσή τους συνιστά τομή και μεγάλη επενδυτική ευκαιρία. Δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα που δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια», τόνισε ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην παρέμβαση για τη φοιτητική στέγη, σημειώνοντας ότι «χτίζουμε 8.500 νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας», ενώ αναφέρθηκε και στην εξωστρέφεια των ελληνικών δημόσιων ΑΕΙ. «Τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια επεκτείνονται στο εξωτερικό. Μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο του Καΐρου.
«Τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Ελπίδα, αισιοδοξία», κατέληξε.
Σε ερώτηση της Κατερίνας Σερέτη για το newsit.gr σχετικά με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, την παρουσία κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ στην Ελλάδα και το εάν η κυβερνητική παράταξη μετακινείται προς τα δεξιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «η ΝΔ δεν κινείται προς τα εκεί» και επέμεινε στον κεντροδεξιό χαρακτήρα της.
«Η ΝΔ επί ημερών μου, πιστή στη διακήρυξή της, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, που πιστεύει σε λιγότερους φόρους και στην ιδιωτική πρωτοβουλία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι θεωρεί «την ασφάλεια της χώρας υπέρτατο αγαθό», αλλά και ότι η ΝΔ «οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες» και να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων.
«Αυτό πρεσβεύω ως πρόεδρος της ΝΔ και ως πρωθυπουργός», τόνισε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι στην Ευρώπη «γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα», κάνοντας αναφορά και στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD διεκδικεί την πρώτη θέση. Διαχώρισε, ωστόσο, την εικόνα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «εδώ έχουμε κατακερματισμένα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ».
«Μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε ακροδεξιά κόμματα να γιγαντωθούν», υποστήριξε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαχείριση του μεταναστευτικού. «Στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Εδώ δεν είναι. Όταν στη Λέσβο υπήρχαν 60.000 μετανάστες, τώρα είναι 300», ανέφερε.
«Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει σημαντική απειλή από την ακροδεξιά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε: «Η ΝΔ δεν κινείται προς τα εκεί. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα και αυτό θα κάνω και στις επόμενες εκλογές».
«Δεν θα μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε απέναντι στα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά μας», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας και στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά και για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σύνθημα «πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι», υπενθυμίζοντας ότι κυριάρχησε στο παρελθόν «και μετά η χώρα χρεοκόπησε». «Αν δεν πατάμε σε ανθεκτικά δημόσια οικονομικά, δεν θα έχουμε ευημερία. Αν δώσουμε σήμερα, θα τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον», τόνισε.
«Δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλούν κάποιοι», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία «στο μέτρο των δυνατοτήτων μας».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη μείωση του δημόσιου χρέους, διερωτώμενος: «Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας; Θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά;», ενώ έθεσε ως στόχο η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της δεκαετίας του '80, όταν, όπως είπε, το χρέος «εκτινάχθηκε».
Σε ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, επανέλαβε ότι η οικονομία δεν μπορεί να αντέξει αυτά τα μέτρα, παραπέμποντας παράλληλα στα 500 ευρώ που, όπως είπε, θα δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους το 2027.
«Δεν θα δώσει ποτέ κίνητρα σε μπαταχτσήδες η κυβέρνηση» και έκανε ξανά κριτική στον νόμο Κατσέλη.
Στην κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για τη λεγόμενη «woke ατζέντα» και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών κλήθηκε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση υπηρετεί μια τέτοια ατζέντα.
«Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Ξέρω τις υπερβολές στην Αμερική, έχω περάσει από εκεί. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα και δεν την υπερασπιζόμαστε», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Παράλληλα, ζήτησε «να μην εφευρίσκουμε θέματα που μόνο διχαστικά είναι και δεν απηχούν τις απόψεις της κοινωνίας».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανακύψει γύρω από τα νέα σχολικά βιβλία, τα οποία, όπως είπε, θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά. «Είναι κατάκτηση για τη χώρα που έχουμε ένα σύστημα πολλαπλών βιβλίων», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι «δεν τα γράφει η υπουργός» αλλά αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές.
«Αν υπάρχει σε κάποιο βιβλίο κάποιο λάθος, θα το διορθώσουμε», ξεκαθάρισε.
Στην εκτίμηση μερίδας των πολιτών ότι η ζωή τους ήταν καλύτερη το 2019 κλήθηκε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας στην πρόοδο που, όπως είπε, έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.
«Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόοδος της Ελλάδας δεν αμφισβητείται στο εξωτερικό «από κανέναν» και ότι γι' αυτό θα εξακολουθεί να επικαλείται τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία χαρακτήρισε τα πιο αξιόπιστα.
«Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις από τις επτά χώρες της G7», επανέλαβε, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να επαναληφθεί μια κατάρρευση αντίστοιχη με εκείνη της περιόδου της οικονομικής κρίσης.
«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πρόοδο που έχει καταγραφεί στη μείωση της ανεργίας.
«Ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Θέλω να πείσω τους νέους ψηφοφόρους, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027» ανέφερε και πρόσθεσε: «Θέλω να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν. Από εκεί και πέρα, πρέπει κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Και δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Είναι γενικότερο που αφορά τον διάλογο».
Ερωτηθείς για τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη φορολογική συμμόρφωση και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει πλέον νέες μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων.
«Μειώσαμε τον φόρο των επιχειρήσεων, μειώσαμε τον φόρο στα μερίσματα, τώρα καταργούμε και το τέλος επιτηδεύματος. Ξεκινάμε από την περιφέρεια και σε δύο χρόνια θα πάμε και στην Αττική», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η βελτιωμένη εικόνα της φορολογικής συμμόρφωσης δίνει πλέον στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να κινηθεί χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, σημειώνοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις».
Ερωτηθείς ποια λάθη αναγνωρίζει στη διακυβέρνησή του και ποια είναι η αυτοκριτική που κάνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι έχουν υπάρξει αστοχίες, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη. Έχω κάνει λάθη και έχω κάνει την αυτοκριτική μου. Όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χάσαμε αρκετά χρόνια για να εξορθολογίσουμε έναν οργανισμό», ανέφερε.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην Αστυνομία και τα πανεπιστήμια, λέγοντας ότι «αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο», ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. «Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε», σημείωσε.
Παράλληλα, τόνισε ότι χρειάζεται να περιοριστούν τα εμπόδια που καθυστερούν τις επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι απαιτείται χρόνος για να αντιμετωπιστούν.
«Αναγνωρίζω τα λάθη μου και τα λάθη της διακυβέρνησης», είπε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αυτοκριτική δεν μπορεί να οδηγεί στην παραγνώριση του κυβερνητικού έργου. «Κοιτάξτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε τώρα», κατέληξε.
Ερωτηθείς για τα F-35 και το ενδεχόμενο απόκτησής τους από την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις πέντε που έχουν επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε «υπερήφανος» για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, φέρνοντας ως παράδειγμα την απόκτηση των φρεγατών Belharra, έσπευσε ωστόσο να προσθέσει ότι «δεν φτάνει».
Αναφέρθηκε επίσης στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για «ένα αμυντικό σύστημα».
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προοπτική πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για την Τουρκία. Αλλά εμπόδια υπάρχουν».
Σε ερώτηση για τη Συμφωνία της Μέκκας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις που οικοδομεί η Ελλάδα με τις χώρες της περιοχής, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος θα επισκεφθεί πολύ σύντομα τη Σαουδική Αραβία.
Όπως τόνισε, στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η διατήρηση ισχυρών σχέσεων με όλες τις χώρες του Κόλπου, ενώ αναφέρθηκε στις στενές επαφές της Αθήνας με την Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου.
Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις με την Αίγυπτο, τις οποίες χαρακτήρισε «στρατηγικές», σημειώνοντας ότι η στρατηγική σχέση των δύο χωρών θα επαναβεβαιωθεί.
Σε νέα ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και για το εάν θα έκανε ο ίδιος ένα βήμα πίσω προκειμένου να υπάρξει συνεργασία μαζί του σε περίπτωση που η ΝΔ δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με νόημα: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;».
Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να μπει περαιτέρω σε αυτή τη συζήτηση, παραπέμποντας στην προηγούμενη απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό.
«Απάντησα σ' αυτό το υποθετικό ερώτημα. Ας δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς και βλέπουμε. Η ΝΔ έχει αρχηγό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, το «rebranding» του και εάν η ΝΔ τον χρειάζεται ως αντίπαλο προκειμένου να ενισχύσει τη συσπείρωσή της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στον επικεφαλής της ΕΛΑΣ, με αιχμή το πρόγραμμα που παρουσίασε.
«Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον ότι άλλο υλικό έστειλαν στους δημοσιογράφους και άλλα παρουσίασε», ανέφερε ο πρωθυπουργός και σχολίασε σκωπτικά: «Καταλαβαίνω ότι θέλουν να μαζεύουν όλα τα γραφικά. Τσάμπα πήγε το rebranding».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέκρινε τις σημερινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα με εκείνες του 2014, λέγοντας: «Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε ό,τι έλεγε το 2014, θεωρούσε ότι βρισκόταν σε αυταπάτη. Τώρα είναι απάτη, γιατί ξέρει ότι αυτά που εξαγγέλλει δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει».
Απαντώντας παράλληλα στο ερώτημα ποιον επιθυμεί ως βασικό πολιτικό αντίπαλο, ξεκαθάρισε ότι «οι πολίτες καθορίζουν ποιοι θα είναι στην κυβέρνηση και ποιοι στην αντιπολίτευση».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι άκουσε «με ενδιαφέρον» την κριτική ότι το 80% του προγράμματός του έκανε «copy-paste» ο Αλέξης Τσίπρας. «Πρώτη φορά βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται για την εξαπάτηση», σχολίασε.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και για τα σενάρια ανασχηματισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός: «Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά: όχι. Εκλογές την άνοιξη του 2027».
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πιστεύει στη «θεσμική συνέπεια», επισημαίνοντας ότι οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται και οι κυβερνήσεις να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. «Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι επειδή θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική», ανέφερε.
Υπενθύμισε μάλιστα ότι αντίστοιχα σενάρια υπήρχαν και πριν από τις εκλογές του 2023, όταν οι δημοσκοπήσεις ήταν ευνοϊκές για τη ΝΔ, ωστόσο ο ίδιος δεν επέλεξε να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες.
«Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε πολλή δουλειά», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι «το κυβερνητικό σχήμα έχει βρει τον δρόμο του».
«Δεν θα περάσουμε μήνες κυβερνητικής ακινησίας. Μέχρι την τελευταία ημέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα δουλεύουμε», σημείωσε.
Ερωτηθείς εκ νέου για τον στόχο της αυτοδυναμίας και για το τι θα πράξει η ΝΔ εάν στις εκλογές εξασφαλίσει ποσοστό χαμηλότερο του 30%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε το βλέμμα στην επόμενη τετραετία, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές που έρχονται θα είναι μεγάλες.
«Τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα, είτε μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις είτε για εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Όπως σημείωσε, «για μένα μια ενδεχόμενη εντολή για νέα τετραετία θα ήταν διαφορετική», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων: «Δεν φοβάμαι να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις, δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις».
«Είμαστε συνεπής παράταξη. Σε ψηφίζει κάποιος για αυτά που θα κάνεις, για να βελτιώσεις τη ζωή του», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ερωτηθείς για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αντιμετώπισή της «πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης και παρέπεμψε στα μέτρα που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας.
«Άνοδος του ονομαστικού μισθού και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στη συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ, επισήμανε ότι ένα τέτοιο μέτρο «αφορά όλους, και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους», επιμένοντας στη στρατηγική της κυβέρνησης για στοχευμένη στήριξη των εισοδημάτων.
Παράλληλα, επανέλαβε ότι το πλαίσιο στήριξης είναι «αυστηρά κοστολογημένο», υπογραμμίζοντας πως το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει «ταβάνι» δαπανών και ότι «η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η δυνατότητα της χώρας να επιστρέφει πόρους στους πολίτες συνδέεται με την πορεία της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν βρίσκονται σήμερα στην ίδια δημοσιονομική θέση.
Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να συζητήσει με τον Αντώνη Σαμαρά μετά τις εκλογές, στην περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με βάση τις σημερινές θέσεις του.
«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα: αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η ΝΔ αναζητήσει εταίρο. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε.
«Με αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς, αμφισβητώντας τον πυρήνα της πολιτικής μας, δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός και η παράταξη τον τίμησε», προσθέτοντας πως θέλει να πιστεύει ότι «θα σκεφτεί την υστεροφημία του».
«Διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη. Ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει», κατέληξε.
Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, τα Θαλάσσια Πάρκα και τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «υπάρχουν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα», υπενθυμίζοντας ότι η Διακήρυξη των Αθηνών δημιούργησε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο εξακολουθεί να υπηρετείται.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες «που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε το θάρρος να υλοποιήσει», κάνοντας αναφορά, μεταξύ άλλων, στην ΑΟΖ και στα Θαλάσσια Πάρκα.
«Η Ελλάδα ασκεί εθνική κυριαρχία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει ενισχυθεί σημαντικά ως προς την αποτρεπτική της ικανότητα και αναφερόμενος στις έρευνες για υδρογονάνθρακες και στο ενδιαφέρον μεγάλης ενεργειακής εταιρείας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Άγκυρα την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. «Τα υπόλοιπα αποτελούν μη ζητήματα για την Ελλάδα», τόνισε.
Απαντώντας, τέλος, για τα χωρικά ύδατα, με αφορμή και τις τουρκικές αντιδράσεις για τα Θαλάσσια Πάρκα, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όποτε το κρίνει και το επιθυμεί».
Ερωτηθείς για τις εκλογές του 2027 και το ενδεχόμενο να μην εξασφαλίσει η ΝΔ την αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στον στόχο μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου του 2027 «μια σταθερή κυβέρνηση», καθώς τότε αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ.
«Η πίστη μου στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτή τη λογική θα προσέλθει η ΝΔ στις εκλογές», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες συγκυρίες και να λαμβάνουν αποφάσεις «μακριά από παζάρια πίσω από κλειστές πόρτες».
Απαντώντας στο ερώτημα τι θα συμβεί εάν από τις κάλπες δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η χώρα να οδηγηθεί σε υπηρεσιακή κυβέρνηση «σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία».
«Δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα και αυτό δεν οφείλεται στη ΝΔ, αλλά σε άλλα κόμματα που με συνεδριακές αποφάσεις το έχουν αποκλείσει», σημείωσε.
«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Δεν υποκρύπτει αλαζονεία, αλλά είναι η μόνη πολιτική λύση σήμερα για να έχει η χώρα σταθερή κυβέρνηση», κατέληξε.
Στα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα μέρισμα ανάπτυξης», καθώς οι επιδόσεις της οικονομίας το επιτρέπουν, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
Όπως είπε, η κυβέρνηση μπόρεσε να προχωρήσει στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επειδή «αποκαταστήσαμε τη δημοσιονομική συνέπεια, καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή και άρα έχουμε περισσότερα έσοδα».
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το πλαίσιο στήριξης είναι «αυστηρά κοστολογημένο» και κινείται εντός των δημοσιονομικών στόχων, ξεκαθαρίζοντας πως «η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι όρος μη διαπραγματεύσιμος».
Αναφερόμενος στην ακρίβεια, αναγνώρισε ότι αποτελεί το «νούμερο ένα πρόβλημα» για τους πολίτες και σημείωσε: «Δεν έχω αυταπάτες όσον αφορά στα μέτρα, αλλά κάνουμε το καλύτερο δυνατόν». Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, λέγοντας πως «οι πολίτες δεν έχουν καμία αυταπάτη για το αν αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί».
Στο Βελλίδειο ο πρωθυπουργός για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου
Καλησπέρα σας. Το newsit.gr θα μεταδώσει λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».