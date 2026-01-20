Σωκράτης Φάμελλος για Μαρία Καρυστιανού: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η θέση για τις αμβλώσεις – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Απαράδεκτη και σκοταδιστική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, την άποψη που εξέφρασε για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξη που έδωσε χθες Δευτέρα (19.1.26) και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Μιλώντας στον Realfm 97,8 ο Σωκράτης Φάμελλος το πρωί της Τρίτης ξεκαθάρισε ότι «τον αγώνα των συγγενών για το έγκλημα των Τεμπών τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε» και αναφερόμενος στην απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει πολιτικό κόμμα είπε «από τη στιγμή που είπε ότι θέλει να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων».

Όπως ανέφερε «το θέμα των αμβλώσεων είναι θεμελιώδες δικαίωμα, συνδέεται με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, είναι κατάκτηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δεν τίθεται σε διαβούλευση. Είναι βαθιά, συντηρητική άποψη η αναθεώρησή του και μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας συναντώνται παρόμοιες τοποθετήσεις».

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι στα μεγάλα ζητήματα υπάρχει διαχωρισμός προοδευτικών και συντηρητικών απόψεων, δεν είναι όλοι ίδιοι και η άποψη ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά είναι στρεβλή και ισοπεδωτική αντίληψη.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει συνιστώσα της λύσης για μια προοδευτική κυβέρνηση»

Στο θέμα της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και στην ερώτηση εάν «ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει συνιστώσα ενός κόμματος Τσίπρα» απάντησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει συνιστώσα της λύσης που είναι μία προοδευτική κυβέρνηση που θα απαλλάξει τη χώρα από τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι’ αυτό έχω ζητήσει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο για μία πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Την έχουμε απευθύνει στα κόμματα και στους παράγοντες εκτός Βουλής και έχω πει ότι σε αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να υπερβούμε τους κομματικούς εγωισμούς και τις απόψεις ότι “εγώ μπορώ μόνος μου να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη” και να πούμε ότι όλοι μαζί έχουμε λύση κυβερνητικής προοπτικής. Η πρόταση είναι ανοικτή και δημόσια και πλέον αποκτά επείγοντα χαρακτηριστικά. Είναι κοινωνική ανάγκη και δεν έχει να κάνει με κομματικό συμφέρον».

Για την εξέλιξη στο αγροτικό τόνισε: «Θεωρώ ότι οι χθεσινές δηλώσεις της κυβέρνησης προσβάλλουν και υποτιμούν τις προσπάθειες που κάνουν οι αγρότες για την επιβίωσή τους. Δεν αποτελεί δικαιολογία η επίκληση του δημοσιονομικού χώρου από την κυβέρνηση. Γιατί είναι δημοσιονομικά επαρκές να έχει δύο δισ. κέρδη η ΔΕΗ και να μη δοθούν 30 εκατ. για τους αγρότες; Επίσης, δεν υπήρξε απάντηση για την ανασύσταση των κοπαδιών».

Τέλος, σχολίασε πως η συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur πρέπει να έρθει στη Βουλή.