Σωκράτης Φάμελλος: Στο αρχείο η μήνυση για την «Ομάδα Αλήθειας» – «Δεν υπάρχει σκάνδαλο» λέει η κυβέρνηση

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για «ανερμάτιστη πολιτική» και επέρριψε ευθύνες για την εργαλειοποίηση τέτοιων υποθέσεων
Στιγμιότυπο από εκδήλωση για τα δεκατρία χρόνια από την ίδρυσή της της «Ομάδας Αλήθειας»
Στιγμιότυπο από εκδήλωση για τα δεκατρία χρόνια από την ίδρυσή της της «Ομάδας Αλήθειας» (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Καμία αξιόποινη πράξη δεν προέκυψε, σύμφωνα με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα, από τη διερεύνηση δημοσιευμάτων που αφορούσαν πιθανή σύνδεση της Νέας Δημοκρατίας με την «Ομάδα Αλήθειας» και την εταιρεία Blue Skies, με αποτέλεσμα η μήνυση του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, να τεθεί στο αρχείο από τις εισαγγελικές αρχές.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου στη Βουλή, ο Γιάννης Μπούγας ανέφερε ότι «ουδέν μεμπτόν προέκυψε» και υπογράμμισε πως η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί για να «επικυρώνει» τις μηνύσεις που υποβάλλει η αντιπολίτευση. «Κρίθηκε πως δεν υπάρχει σκάνδαλο», σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, σχολίασε με έντονο ύφος πως «αυτό που περιγράψατε θα μπορούσε να αποτελεί κείμενο σε έκθεση οργανισμών που κατατάσσουν τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις ως προς το κράτος δικαίου», αφήνοντας αιχμές για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τη διαφάνεια.

Αντικρούοντας τις αιτιάσεις, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για «ανερμάτιστη πολιτική» και επέρριψε ευθύνες για την εργαλειοποίηση τέτοιων υποθέσεων. «Λέτε ότι φταίει η Ομάδα Αλήθειας, αλλά στην πραγματικότητα φταίει η πολιτική σας», ανέφερε.

