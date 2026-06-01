Πολιτική

Σπύρος Μπιμπίλας: Όταν είσαι απεργοσπάστης και μετά πας με τον κύριο Τσίπρα, δεν υπάρχει συνέπεια

«Αυτοί όλοι οι ηθοποιοί που πάνε με τον κύριο Τσίπρα, καλό θα ήταν να είναι και στο Σωματείο» είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μπιμπίλας
Σπύρος Μπιμπίλας
Σπύρος Μπιμπίλας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Τα έχω μαζεμένα πάρα πολύ με κάποιους» είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τους ηθοποιούς που έχουν δηλώσει ανοικτά τη στήριξή τους στον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτοί όλοι οι ηθοποιοί που πάνε με τον κύριο Τσίπρα, καλό θα ήταν να είναι και στο Σωματείο (ΣΕΗ), να κάνουν μία προσπάθεια να κάνουμε τις συλλογικές συμβάσεις και όχι να απέχουν ή να είναι απεργοσπάστες κάποιοι από αυτούς», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας πρόσθεσε: «Τα έχω μαζεμένα πάρα πολύ με τους ηθοποιούς. Όταν είσαι απεργοσπάστης και μετά πας με τον κύριο Τσίπρα, δεν υπάρχει συνέπεια. Έγιναν εκλογές στο Σωματείο. Εγώ δεν έβαλα, έβαλα μόνο στο ΤΑΣΕΗ γιατί με ενδιαφέρει η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη.

Όταν λοιπόν έχεις ένα Σωματείο ηθοποιών που μάχεται όλα αυτά τα χρόνια και είναι ανεξάρτητο κομματικά και δεν έρχεσαι να ψηφίσεις και κηρύττεις αποχή και μετά λες “έγινε κομματικό επειδή το κέρδισε το ΚΚΕ”, τότε είσαι κατάπτυστος εσύ που δεν έρχεσαι.

Οι νέοι κηρύξανε αποχή, οι νέοι που θα έπρεπε πρώτοι να είναι στο Σωματείο. Οι νεότεροι που δεν πληρώνονται, καλό θα ήταν να δραστηριοποιηθούν. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
117
104
100
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Φρέντι Μπελέρης για τα περί εμπλοκής Κούσνερ στην επένδυση στην Αλβανία: Bάζουν έναν «μπαμπούλα» για να μην αντιδρά ο κόσμος
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κατήγγειλε αυθαιρεσίες στην τουριστική επένδυση κοντά στην Αυλώνα και μίλησε για έλλειψη διαφάνειας από την κυβέρνηση Ράμα
Φρέντι Μπελέρης
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα μετά τις δηλώσεις για μετεκλογική συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα - «Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ»
«Να δώσουμε μάχη στις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ και να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις», έγραψε ο Δήμαρχος Αθηναίων
Χάρης Δούκας
Στην Κρήτη η Όλγα Κεφαλογιάννη μαζί με τα παιδιά της: Ο «Χανιώτης» που χόρεψε σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού
Η υπουργός Τουρισμού ήταν χαμογελαστή και φιλική, ενώ μετά την εκδήλωση για την «Ορεινή Ελλάδα» ακολούθησε μουσική και χορευτικά δρώμενα στο Ηράκλειο της Κρήτης
Όλγα Κεφαλογιάννη
Newsit logo
Newsit logo