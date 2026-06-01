Χάρης Δούκας: «Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ» – Η ανάρτησή του μετά τις δηλώσεις για μετεκλογική συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα

«Να δώσουμε μάχη στις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ και να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις», έγραψε ο Δήμαρχος Αθηναίων
Χάρης Δούκας
Για «σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ» μίλησε ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, στην τελευταία του ανάρτηση στο facebook προκειμένου να αποσαφηνίσει τη θέση του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για προοπτική συνεργασίας μετεκλογικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον το ευνοούν οι συνθήκες. 

Ο Χάρης Δούκας, μετά τον χαμό που δημιουργήθηκε από την τελευταία του συνέντευξη στο MEGA, τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένος στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα υποστήριξε την ανάγκη διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

  • Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
  • Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.
  • Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή».

Στην τελευταία του συνέντευξη στο MEGA ο Χάρης Δούκας άφησε κάποια υπονοούμενα για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ, με το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα εκείνος είπε στο Mega, ότι αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου με το κόμμα Τσίπρα, αφού αυτό θα πήγαινε κόντρα στις αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Στην περίπτωση όμως, που η ΝΔ δεν έπαιρνε το μπόνους, και τα δύο κόμματα (ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ) ήταν κοντά στα ποσοστά, υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να συζητήσουν για να δημιουργήσουν μία συνθήκη ανατροπής.

Μετά τις αντιδράσεις έκανε την συγκεκριμένη ανάρτηση στο facebook σημειώνοντας πως είναι θέσεις που σταθερά υποστήριζει. 

