Νέες θύελλες στο ΠΑΣΟΚ μετά τη δήλωση Δούκα για μετεκλογική συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

«Το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ο Χάρης Δούκας και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Προοπτική συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στις επαναληπτικές εθνικές εκλογές, εφόσον το ευνοούν οι συσχετισμοί, «βλέπει» ο Χάρης Δούκας, που αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν τα δύο κόμματα να το κάνουν όπως …εκείνος στις εκλογές που τον ανέδειξαν Δήμαρχο στην Αθήνα.

Ο Χάρης Δούκας, σύμφωνα με όσα είπε στο Mega, αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου με το κόμμα Τσίπρα, αφού αυτό θα πήγαινε κόντρα στις αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ. Στην περίπτωση όμως, που η ΝΔ δεν έπαιρνε το μπόνους, και τα δύο κόμματα (ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ) ήταν κοντά στα ποσοστά, υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να συζητήσουν για να δημιουργήσουν μία συνθήκη ανατροπής.

«Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη ΝΔ, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε», είπε, αφήνοντας περιθώριο συνεργασίας με το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Ερωτηθείς σχετικά, μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αρχηγού. «Το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», είπε, επιμένοντας στην ανάγκη προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα προκαλούν έντονο προβληματισμό και εσωτερικές τριβές στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στελέχη του κόμματος προσπαθούν να βρουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην «αυτόνομη πορεία» και στη δημόσια συζήτηση για μελλοντικές συνεργασίες.

Η αναφορά του δημάρχου Αθηναίων για μετεκλογική συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με στελέχη του ΠΑΣΟΚ να υπενθυμίζουν την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για αυτόνομη πορεία.

