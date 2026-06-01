Θεώνη Κουφονικολάκου (ΕΛΑΣ): Δεν συζητάμε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ

Σαφείς αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να κρατήσει η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης), του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (01.06.2026) στην ΕΡΤ, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν συζητά ενδεχόμενο συνεργασίας με την Κουμουνδούρου, επιχειρώντας να οριοθετήσει από νωρίς τη νέα πολιτική προσπάθεια.

«Όχι», απάντησε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν η ΕΛΑΣ εξετάζει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σέβεται τους άλλους πολιτικούς χώρους και «δεν καλεί κανένα κόμμα να διαλυθεί». Την ίδια στιγμή, η Θεώνη Κουφονικολάκου άφησε ανοιχτή την πόρτα σε πρόσωπα που θέλουν να ενταχθούν στη νέα προσπάθεια, χωρίς όμως, όπως είπε, «προνομιακές μεταχειρίσεις» ή ειδικές διευθετήσεις. Απέφυγε, πάντως, να σχολιάσει πληροφορίες περί επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.

Αιχμηρή ήταν και η απάντησή της στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι αντέγραψε στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». «Αντιλαμβάνομαι το άγχος, τον πανικό και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η συμπαράταξη», ανέφερε, απορρίπτοντας τη σχετική συζήτηση ως υποβάθμιση της πολιτικής αντιπαράθεσης. «Τι εννοεί; Επικαλείται πνευματική ιδιοκτησία στα στοιχεία της διακήρυξης;» διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να μπει μια τέτοια λογική.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, η Θεώνη Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός διαφορετικού μοντέλου πολιτικής εκπροσώπησης, με διαβούλευση με τους πολίτες και εξειδίκευση των θέσεων το επόμενο διάστημα. Ως βασικές προτεραιότητες ανέφερε τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε, θα δοθεί στη στέγαση, στο βασικό καλάθι των νοικοκυριών και στο ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την πρόταση για «πατριωτική εισφορά» σε επιχειρήσεις και ομίλους με πολύ υψηλά κέρδη, καθώς και τη διαφορετική φορολόγηση της κινητής περιουσίας, των τόκων και των μερισμάτων.

Η ίδια απάντησε και στην κυβερνητική κριτική για τους συνταξιούχους, επαναφέροντας τη 13η σύνταξη της περιόδου Τσίπρα. «Εάν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τους συνταξιούχους, γιατί δεν τους δίνουν αυτά τα 7 δισ. που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας;» ανέφερε, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση.

Στο πολιτικό πεδίο, η Θεώνη Κουφονικολάκου απέφυγε να ανοίξει συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ, παρά τις σχετικές αναφορές στελεχών του χώρου. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η ΕΛΑΣ επιδιώκει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις και να απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία.

«Επιθυμούμε την ανασυγκρότηση και την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα», σημείωσε, τοποθετώντας τη νέα προσπάθεια απέναντι στις διεθνείς συγκρούσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις