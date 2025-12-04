Στα άκρα η κόντρα ΠΑΣΟΚ – κυβέρνησης, με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Νέες διαστάσεις παίρνει η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με το Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή το αγροτικό, την ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται στους δρόμους και οι αποκαλύψεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν τέλος.

Καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πρακτικές που οδηγούν στην καταστροφή του πρωτογενή τομέα, το ΠΑΣΟΚ στάθηκε από νωρίς στο πλευρό των αγροτών, επαναφέροντας μάλιστα παλιότερες προτάσεις του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, που ενίοτε έχουν χαρακτήρα επιβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ακούγοντας λοιπόν χθες (03.12.2025) τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα την πόρτα του ανοιχτή για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, στο ΠΑΣΟΚ …απασφάλισαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους ‘φραπέδες’, τους ‘χασάπηδες’ και τη συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ με τη φερράρι, που αλώνιζαν στο υπουργείο και το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με όσα και οι ίδιοι λένε», σημείωναν με νόημα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αντιπαραβάλλοντας ότι στους πραγματικούς αγρότες η κυβέρνηση επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και συχνά χρεοκοπία. Θύμιζαν εξάλλου ότι η κυβέρνηση οφείλει περί το μισό δισεκατομμύριο ευρώ στους αγρότες ήδη από πέρσι, αναδεικνύοντας έτσι και το οξύμωρο να τους υπόσχεται περισσότερα χρήματα τώρα.

Ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ εξηγούν πως ενώ ήταν να πληρωθούν 580 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν στο 70% της προκαταβολής, πληρώθηκαν μόνο 363, ήτοι το 44% των χρημάτων, αφήνοντάς τους στην πραγματικότητα απλήρωτους, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις, αγρότες έλαβαν ακόμα μικρότερα ποσά, καθώς ο ΕΛΓΑ δέσμευσε αυτόματα χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Την ίδια ώρα, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη θυμίζουν ότι η κυβέρνηση χρωστάει εδώ και χρόνια αποζημιώσεις σε μεγάλη μερίδα αγροτών, όπως για παράδειγμα σε εκείνους που επλήγησαν από τον Daniel, αλλά και πως ακόμα και η δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού για ‘αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ’, ακόμα εκκρεμεί.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Όλγα Μαρκογιαννάκη, μάλιστα, δε δίστασε -μιλώντας στον ΣΚΑΪ- να συνδέσει την κατάρρευση της παραγωγής με την ακρίβεια, από την οποία μαστίζεται το σύνολο σχεδόν των πολιτών, αφού «όταν έχουν πρόβλημα οι αγρότες, αυτό φτάνει και στο ράφι», όπως είπε, προειδοποιώντας ότι ενόψει Χριστουγέννων, οι τιμές βασικών αγαθών, όπως του αρνιού ανά κιλό, τείνουν να γίνουν απαγορευτικές για πολλούς καταναλωτές. Επιμένοντας δε, ότι «το πραγματικό μπλόκο στη χώρα και στον πρωτογενή τομέα, το έχει βάλει η ίδια η κυβέρνηση με τις επιλογές της εδώ και έξι χρόνια», της καταλόγισε ότι οδήγησε σε πλήρη απαξίωση την ελληνική ύπαιθρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προτάσεις

Υπενθυμίζεται ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν εγκαίρως μιλήσει για την ανάγκη σχεδιασμού μίας Χάρτας Αγροτικής Αναγέννησης, με στόχο ο πρωτογενής τομέας να πρωταγωνιστήσει ξανά στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προτείνει:

– Τη συμπίεση του κόστους παραγωγής, με πλαφόν στην τιμή γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων και σπόρων, καθιέρωση της Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία, ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών και κτηνοτρόφων, με σύνδεση στο δίκτυο των ενεργειακών κοινοτήτων και επιδοτήσεις για εγκατάσταση ΑΠΕ

– Την προστασία της αγροτικής γης, βάζοντας τέλος στις κατασχέσεις κατά όσων δοκιμάστηκαν από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, και παράλληλη θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου χαρακτήρα των ενισχύσεων, με σχεδιασμό κινήτρων για νέους αγρότες κ.ο.κ.

– Προοπτικές σε νέους αγρότες και εκπαίδευσή τους με αναβάθμιση της αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης

– Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και νέες τεχνολογίες, ώστε να μπει τέλος μεταξύ άλλων στις ελληνοποιήσεις και να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας κ.α.

Με τους αγρότες, δε, να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, στο ΠΑΣΟΚ σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους, στην κατεύθυνση της στήριξης των αγροτών στα δίκαια αιτήματά τους, αλλά και την έμπρακτη βοήθειά τους με πρωτοβουλίες εντός και εκτός Βουλής.