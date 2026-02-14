Στα δύο η ΠΑΣΚΕ εν μέσω εκλογών στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών και της υπόθεσης Παναγόπουλου

Κορυφώνεται η σύγκρουση στο εσωτερικό της ΠΑΣΚΕ, ενώ αύριο Κυριακή (15.2.26) τις δυνάμεις του θα μετρήσει σε πρώτη φάση στο εσωτερικό του Εργατικού Κέντρου Αθηνών ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου έχει ανασταλεί από το ΠΑΣΟΚ, εωσότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται, με τον ίδιο όμως να επιμένει να μην παραιτείται από τη θέση του και να επιθυμεί να οδηγήσει εκ νέου τη ΓΣΕΕ στο συνέδριό της του Απριλίου, ως εκλεγμένος πρόεδρός της.

Το ζήτημα της υπόθεσης Παναγόπουλου ετέθη χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, με το όργανο να καταλήγει ότι πέραν της αναστολής της κομματικής ιδιότητάς του, ο προέδρου της ΓΣΕΕ οφείλει στο όνομα της προάσπισης του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος, να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της Συνομοσπονδίας.

Όσο για τις «απειλές» δεκάδων στελεχών της ΠΑΣΚΕ ότι θα αποχωρήσουν από το κόμμα αν δεν αφεθεί να είναι υποψήφιος εκ νέου ο κ. Παναγόπουλος, τα μέλη της ΠΓ συμφώνησαν ότι «το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται» και πως οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ήρθαν στην επιφάνεια με αφορμή τα τελευταία γεγονότα και αφορούν από την κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας, ως τις κατεστημένες εξουσιαστικές αντιλήψεις και κάθε λογής εξαρτήσεις.

«Θέλουμε ένα ισχυρό και μαχητικό συνδικαλιστικό κίνημα, που εκπροσωπεί γνήσια τους εργαζόμενους και δρα αποτελεσματικά για καλύτερες συνθήκες εργασίας, αναβάθμιση της οικονομικής θέσης των εργαζομένων και δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου ,για θεσμούς κοινωνικής προστασίας, μέσα σε ένα πλαίσιο που εγγυάται τα εργασιακά δικαιώματα και προασπίζει τη συλλογική δράση και συμμετοχή. Τη μάχη αυτή θα την δώσουμε μαζί με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, που δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας ,στις συνδικαλιστικές παρατάξεις που λειτουργούν στα πλαίσια των πολιτικών μας θέσεων και καταστατικών προβλέψεων και συμμετέχουν στο Κίνημά μας γιατί έχουν πίστη στις κοινές μας αξίες, στους στόχους που επιδιώκουμε, στον αγώνα που δίνουμε», αναφέρεται στην απόφαση του οργάνου, όπου και καλούνται όλοι οι προηγούμενοι να συζητήσουν από κοινού στο συνέδριο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στην πραγματικότητα, όσο κι αν διαμηνύουν ότι δεν απειλούνται και δεν εκβιάζονται από κανέναν, δείχνοντας την πρόθεσή τους να μην κάνουν πίσω στην προειδοποίηση για μαζικές αποχωρήσεις συνδικαλιστών, στο ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά στέκουν αδιάφοροι μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και ας διατηρεί απόλυτη αυτονομία από το κόμμα η ΠΑΣΚΕ, μόνο τυχαία δεν ήταν η αναφορά του Γιάννη Παναγόπουλου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε «η ΠΑΣΚΕ δεν είναι παράταξη του 12-13%», αλλά «λόγω της αυτονομίας της είναι παράταξη του 40%».

Ούτε βεβαίως η διαβεβαίωσή του ότι δεν παραιτείται από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, αφού είναι εκλεγμένος και έχει την υποχρέωση, όπως είπε, να οδηγήσει την παράταξη στο συνέδριο, πράγμα που ερμηνεύεται ως πρόθεση να κατεβάσει το δικό του ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθηνών.

Εκεί, που οι «πράσινοι» συνδικαλιστές θα θυμίζουν την περίφημη ταινία «Κράμερ εναντίον Κράμερ», αφού θα κατέβει και ο Γιάννης Μπουλέρος με το δικό του ανεξάρτητο «Ενωτικό Ψηφοδέλτιο», στο οποίο πάντως αίφνης βρίσκουν «καταφύγιο» αρκετοί συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, δίνοντάς του ένα ‘χρώμα’ που σκοπίμως δεν θα είχε υπό άλλες συνθήκες.