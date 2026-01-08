Πολιτική

Στα «μαχαίρια» ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση για την «πόρτα» της ΔΕΗ στον Νίκο Ανδρουλάκη

Σκωπτικά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην αιχμηρή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η απόφαση της ΔΕΗ να μην επιτρέψει την επίσκεψη του προέδρου του κόμματος και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, στη μονάδα «Πτολεμαΐδα V», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απορρίπτει τις αιτιάσεις περί πολιτικής παρέμβασης, υπογραμμίζοντας ότι η διοίκηση της επιχείρησης δεν λειτουργεί κατ’ εντολήν του Μεγάρου Μαξίμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, η επιχείρηση απάντησε αρνητικά στο σχετικό αίτημα, επικαλούμενη «επιχειρησιακούς λόγους», χωρίς, όπως επισημαίνεται, περαιτέρω εξειδίκευση ή τεκμηρίωση. Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζει την απόφαση πρωτοφανή και αποδίδει την άρνηση σε πολιτική σκοπιμότητα, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται ο περιορισμός της δημόσιας παρουσίας και της θεσμικής δράσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην αιχμηρή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τονίζεται επίσης ότι τέτοιου είδους επιλογές δεν μπορούν να εμποδίσουν την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της ΔΕΗ και τις συνθήκες εργασίας, ούτε τη λογοδοσία ενώπιον των πολιτών.

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Απάντηση στις αιτιάσεις αυτές έδωσε σήμερα (08.01.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικλων συντακτών, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση της απόφασης με πολιτικές παρεμβάσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η διοίκηση της ΔΕΗ δεν πολεμά οποιοδήποτε κόμμα», ξεκαθαρίζοντας πως η υπόθεση δεν σχετίζεται με εντολές της κυβέρνησης. «Όποιος πιστεύει ότι αυτό έγινε κατ’ εντολήν του Μεγάρου Μαξίμου είναι εκτός τόπου και χρόνου» ανέφερε. Μάλιστα, σε σκωπτικό τόνο, διερωτήθηκε αν η επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη θα μπορούσε να επηρεάσει «τον ρου της ελληνικής ή της παγκόσμιας ιστορίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Με μια πρωτοφανή απόφαση,  η ΔΕΗ απαγορεύει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας  “Πτολεμαΐδα V” και να συζητήσει με τους εργαζόμενους.

Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν  γενικόλογα και ασαφώς οι “επιχειρησιακοί λόγοι”.

Με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν οτι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού.»

Πολιτική
