Η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ για Αλέξη Τσίπρα: «Να λουστεί δύο φορές, γιατί είναι έντονη η μπογιά»

Το στέλεχος της Χαριλάλου Τρικούπη σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού μετά την εκδήλωση στο Χαλάνδρι
Η Βάσια Αναστασίου στο 4ο τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ (Φωτογραφία αρχείου / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / EUROKINISSI)
Με μια δηκτική αποστροφή σχολίασε η Βάσια Αναστασίου την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, στον απόηχο της εκδήλωσης στο Χαλάνδρι, η οποία θεωρήθηκε από πολλούς ως «πρόβα τζενεράλε» για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (11.05.2026) στο Kontra, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας και επέλεξε να απαντήσει σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος. «Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Βάσια Αναστασίου συνέχισε την επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να επικαλείται την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, λόγω της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, διερωτήθηκε «πού ήταν ο κ. Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά αγαθά κατά 40%», προσθέτοντας σκωπτικά: «Έκανε γιόγκα μάλλον».

Στο ίδιο πάνελ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης αντέδρασε, επιχειρώντας να επισημάνει ότι τέτοιες εκφράσεις δεν αρμόζουν στον πολιτικό διάλογο.

