Αλέξης Τσίπρας: Τον Ιούνιο η ανακοίνωση του κόμματος, ετοιμάζεται για εκλογές μετά τον Σεπτέμβριο

Τον Ιούνιο αναμένεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή στην εκπομπή Live News το απόγευμα της Τρίτης (12.05.2026), η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να προετοιμάζεται ήδη για τις επόμενες εκλογές.

Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να μην θεωρεί πιθανό το σενάριο εκλογών τον Σεπτέμβριο, εκτιμώντας ότι η σχετική συζήτηση λειτουργεί περισσότερο ως «παγίδα» και ως κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο την ενίσχυση της κομματικής συσπείρωσης. Ωστόσο, όπως μεταδόθηκε, ο ίδιος επιδιώκει το κόμμα του να είναι πλήρως έτοιμο μέσα στο καλοκαίρι, καθώς εκτιμά ότι οι πολιτικές εξελίξεις μπορεί να επιταχυνθούν ανά πάσα στιγμή.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, ο Αλέξης Τσίπρας «δεν είναι ακόμη εντελώς έτοιμος» για τις ανακοινώσεις, καθώς εκκρεμούν κρίσιμες λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων το όνομα του νέου φορέα και η ιστοσελίδα που θα τον παρουσιάσει. «Το όνομα δεν είναι και τόσο τεχνικό, αλλά είναι πολύ κρίσιμο για το ξεκίνημα που θα κάνει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχουν ήδη ενοικιαστεί τα γραφεία του νέου σχήματος, σε όροφο κτηρίου στην οδό Φιλελλήνων, κοντά στο προσωπικό γραφείο που διατηρεί ο Αλέξης Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός στη λεωφόρο Αμαλίας.

Στόχος η δεύτερη θέση

Το ρεαλιστικό στοίχημα του νέου φορέα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι σε αυτή τη φάση η πρώτη θέση, αλλά η κατάκτηση της δεύτερης. Ο Αλέξης Τσίπρας, αν και δημοσίως μιλά για προοπτική διακυβέρνησης, γνωρίζει, όπως αναφέρθηκε, ότι ο άμεσος στόχος είναι να πάρει τη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ.

Η μικρή δημοσκοπική άνοδος του ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριό του φαίνεται πως κινητοποίησε το επιτελείο Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει να αφήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη να ενισχύσει περαιτέρω τη δική του δεξαμενή. «Η μάχη θα είναι για τη δεύτερη θέση», αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, με τη χαρακτηριστική φράση ότι πρόκειται για σύγκρουση «ο θάνατός σου, η ζωή μου».

Κόμμα Τσίπρα: Αριστερά στα σύμβολα, Κέντρο στον λόγο

Σε επίπεδο πολιτικής ταυτότητας, ο νέος φορέας αναμένεται να κινηθεί με σύμβολα που θα παραπέμπουν στην Αριστερά, αλλά με λόγο που θα επιχειρεί να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους του Κέντρου.

Η στρατηγική αυτή θεωρείται κεντρική για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς, όπως επισημάνθηκε στο Live News, ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει από την κυβερνητική του εμπειρία ότι «το Κέντρο είναι αυτό που βγάζει κυβερνήσεις».