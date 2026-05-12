Δημοσκόπηση Alco: Η κυβέρνηση φταίει για την ακρίβεια λένε οι πολίτες – Δημοφιλέστερος υπουργός ο Δένδιας

Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco και υπεύθυνη θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό της κυβέρνηση.

Στο δεύτερο μέρος από την δημοσκόπηση της Alco που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha (δείτε εδώ το πρώτο μέρος) οι πολίτες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι και από τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.

Όσον αφορά τους δημοφιλέστερους υπουργούς της κυβέρνησης πρώτος παραμένει με διαφορά ο Νίκος Δένδιας και ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικότερα το 29% επιλέγει τον Νίκο Δένδια και ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 14%, ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 6%, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με 4%, ο Βασίλης Κικίλιας και η Νίκη Κεραμέως με 2%.

Άλλοι λέει το 7% και κανένας λέει το 49%.

Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Δένδιας προηγείται με ποσοστό 61% και ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 36%, ο Άδωνις Γεωργιάδης με 32%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 21%.

Στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο Νίκη Κεραμέως έχουν ποσοστό 7%, ο Βασίλης Κικίλιας 6%, άλλοι λέει το 15% και κανένας μόλις το 2%.

Στο ερώτημα για το ποιος φταίει για την ακρίβεια το 47% λέει η κυβέρνηση, το 30% η αισχροκέρδεια, το 18% ο πόλεμος στο Ιράν ενώ ένα 5% δεν ξέρω, δεν απαντώ.

Στο κατά πόσο ωφελούν τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση το 59% λέει καθόλου, το 25% λίγο, το 6% αρκετά και μόλις το 2% πολύ.

Για το αν η επίσκεψη Μακρόν ισχυροποιεί τις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας το 44% λέει ναι και το 36% όχι.

Τέλος για το πάρκινγκ που αποτελεί τεράστιο πρόβλημα στην Αττική το 53% λέει πως ψάχνει να παρκάρει έως 15 λεπτά, το 37% από 16-30 λεπτά, το 5% από 31-45 λεπτά και το 5% πάνω από 46 λεπτά. 

