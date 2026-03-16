Σταύρος Παπασταύρου: Έντονη αντιπαράθεση με την Σουηδή υπουργό Ενέργειας για τα τελεσίδικα της Στοκχόλμης στην ΕΕ

Έντονη αντίδραση είχε ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου κατά τη διάρκεια της σημερινής (16.03.2026) συνόδου των Ευρωπαίων ΥΠΕΝ, έπειτα από απειλές της Σουηδίας να αποσυρθεί από την ενεργειακή ένωση της ΕΕ.

Ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας αντέδρασε στα όσα δήλωσε η Σουηδή ομόλογός του, εκφωνώντας ομιλία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Ευρώπη χρειάζεται ένα κοινό σχέδιο για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου απευθυνόμενος στην στάση της Σουηδίας, ανέφερε: «Τα τελεσίγραφα δεν είναι ο τρόπος να λειτουργούμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε και κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν και να αντιδράσουν από κοινού σε αυτή τη νέα ενεργειακή κρίση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα και οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης έχουν πολλές φορές βιώσει ανησυχητικές αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ανεπαρκών διασυνδέσεων. Ο Παπασταύρου το περιέγραψε ως ένα «τείχος τιμών ηλεκτρικής ενέργειας». Όπως ανέφερε, αυτό το «τείχος» αμφισβήτησε ακόμη και τη συνοχή του ίδιου του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. «Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι! Τι θα έλεγε ο Ντελόρ;», τόνισε.

Αφορμή της έντονης δήλωσής του αποτέλεσε η πρόταση της Σουηδής υπουργού Ενέργειας, Έμπα Μπους, που είπε να μπλοκαριστούν όλα τα νέα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Σουηδία, αλλά και να μην ανανεωθούν τα ήδη υπάρχοντα – δηλαδή να απομονωθεί ενεργειακά αν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν συμφωνήσουν με τις σουηδικές θέσεις.

Οι υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα περιοριστεί η απότομη αύξηση των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η συνάντηση στόχευσε στο να θέσει τις βάσεις για τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, όπου οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν πώς θα βοηθήσουν τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγάλη εξάρτηση της Ένωσης από το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις παγκόσμιες διακυμάνσεις των τιμών, γεγονός που κάνει ορισμένους αξιωματούχους και αναλυτές να αμφιβάλλουν ότι η ΕΕ μπορεί να βρει γρήγορες λύσεις.

Στην αρχή της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε ότι χωρίς ένα κοινό σενάριο είναι σαν να προσπαθείς να φτιάξεις ένα παζλ χωρίς να κοιτάς την εικόνα στο κουτί.

Την ώρα που μπήκε στην αίθουσα του Συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Μια διεθνής κρίση χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξία για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Σταύρος Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξία για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.https://t.co/nFLTjxkKnV pic.twitter.com/QYZoI2rmxv — Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (@YpenGr) March 16, 2026

Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό της μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας».

Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε: «Τα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας, ανθεκτικής, διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων. Είναι η στιγμή, η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα για να μπορούμε να έχουμε για πρώτη φορά, μία πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».