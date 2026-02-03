Πολιτική

Στέφανος Κασσελάκης για Μαρία Καρυστινού: Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι ζητήματα, όπως οι αμβλώσεις, δεν είναι διαπραγματεύσιμα για το κόμμα του
Στέφανος Κασσελάκης
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα της Μαρία Καρυστιανού, σε δηλώσεις του το πρωί της Τρίτης (03.02.2026).

«Η κυρία Καρυστιανού δεν προέρχεται από σύστημα κομματικών στρατών και εργολαβιών, των κομματικών χρεών, και όπως κι εγώ έχουμε δικαίωμα να πολιτευτούμε και να έχουμε ευκαιρία. Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε. Δεν έχει κάποια ευθύνη για το πού βρίσκεται η χώρα σήμερα», είπε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης στο MEGA.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκαθάρισε ότι ζητήματα όπως οι αμβλώσεις «δεν είναι διαπραγματεύσιμα» για το Κίνημα Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως «στα ζητήματα του κράτους δικαίου συμπλέουμε».

 

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας επικαλέστηκε ακόμη ως παράδειγμα την Ολλανδία, σημειώνοντας ότι σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας από κόμματα με διαφορετικές αφετηρίες που συμφώνησαν σε συγκεκριμένες πολιτικές, υποστηρίζοντας ότι «το μοντέλο της Ολλανδίας θα είναι το μόνο από εδώ και πέρα, γιατί ο κόσμος είναι πολύπλοκος και πλουραλιστικός».

Επαναλαμβάνοντας ότι «μετεκλογικά συνεργαζόμαστε βάσει θέσεων», ο Στέφανος Κασσελάκης προανήγγειλε ότι στο συνέδριο του κόμματός του «θα το παρουσιάσω αυτό και θα αναφερθώ ξεκάθαρα σε πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας».

